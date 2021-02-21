İstanbul'da kardan minare yapıp ezan okuttu

Ümraniye'de yaşayan inşaat boyacısı Adem Sinanoğlu, İstanbul'da yaşanan kuraklık sonrası, yağmur ve kar duası etti. Sinanoğlu, İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrasında da 4 gün boyunca çalışarak kardan minyatür minare yaptı.

İstanbul'da yaşayan boya ustası Adem Sinanoğlu, kurak geçen kış ayları sonrası yağmur ve kar duası etti. İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrasında da minare yapma gereği duydu.

© İHA / AYKUT ZOR - METİN BAŞAR-AW248991 İstanbul için kar duası kabul olunca kardan minare yapıp ezan okuttu

Minareye ışıklandırma ve ses sistemi de takan Sinanoğlu, hoparlörden ezan okutmayı da ihmal etmedi.

Minareyi 4 günde yaptığını söyleyen Adem Sinanoğlu, “Malumunuz İstanbul'da barajlar kurumak üzereyken yağmur duasına çıktık. Dualarımız sonrasında Allah'ımız rahmetiyle kar yağdırdı. Bundan dolayı böyle bir minare yapma gereği duydum. Minaremiz için yaklaşık 4 gün uğraştım, gövde kısmında çelik konstrüksiyon var. Dış cephenin sağlam olması için fileler var. Komşularımız, mahalle sakinlerimiz oldukça beğenerek güzel tepkiler verdiler” diye konuştu.