Çevrecilerden İsrail’deki katran sızıntısının yol açtığı sonuçlarla ilgili uyarı

Israel Hayom’un aktardığına göre, İsrail Doğa ve Parklar Kurumu’ndan deniz ekolojisti Ruth Yahel, “Katran miktarı inanılmaz boyutta, İsrail’in neredeyse tüm kıyı şeridi katranla kaplı” ifadesini kullandı.

“Daha önce bölgemizde bu denli kirlilik görmedik. Kirliliğin ortadan kaldırılması ve tüm kumlu ve kayalık habitatlar dahil kıyı şeridinin yeniden doğaya kazandırılması on yıllar alabilir” diyen uzman, uzun vadeli sonuçların ancak birkaç ay sonra görülebileceğini kaydetti.

Sızıntıdan ilk etkilenenlerin deniz salyangozları, kaplumbağalar, kabuklu deniz hayvanları, yengeçler ve deniz yosunun olduğunu anlatan Yahel, ancak kirliliğin ekosisteme nüfuz etmesinin sistemik zarara yol açabileceğini, bundan balıklar, yunuslar, köpek balıkları ve büyük kaplumbağaların etkileneceğini söyledi.

İsrail’de katran sızıntısından sonra denize girmenin ne kadar güvenli olduğu konusunda bir şey söylemek için henüz erken olduğunu dile getirirken hükümet, vatandaşlara plajlara gitmemeyi tavsiye ediyor.

Habere göre İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel’in önümüzdeki hükümet toplantısında kıyı şeridini temizleme planını sunacağı aktarıldı.

Gamliel, kirliliği ortadan kaldırma çalışmalarının milyonlarca dolara mal olacağını söyledi. Sızıntıya neden olan geminin sigorta şirketini mahkemeye vereceklerini dile getiren Bakan, yaşananlardan sorumlu gemiyi bulmak için mümkün olan her şey yapacaklarını kaydetti.