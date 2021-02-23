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    hava kirliliği

    İstanbul'un 5 ilçesinde hava kirliliği ‘hassas’ seviyede

    © DHA
    Çevre
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    Sputnik Türkiye
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    İBB’nin hava kalitesi haritasına göre Sultangazi, Aksaray, Esenler, Bağcılar ve Kadıköy ‘hassas’ seviyeye ulaştı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros “Türkiye’de şu anda yüksek basınç alanı hakim. Bu sebeple kirleticiler yükselemediği için hava kalitesi düşüyor” dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) hava kalitesi haritasında turuncu yani ‘hassas’ seviyeye ulaşan noktalar Sultangazi, Aksaray, Esenler, Bağcılar ve Kadıköy olarak görüldü. 

    ‘Türkiye’de şu anda yüksek basınç alanı hakim, bu sebeple kirleticiler yükselemiyor’

    İstanbul'daki puslu havanın nedenini açıklayan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Şu anda ülkemizde yüksek basınç alanı hakim. Yüksek basınç alanı olduğu zaman, havada genel olarak inici bir durum söz konusudur. Normal şartlarda hava yükselir ama yüksek basınç alanlarında genel olarak hava aşağı doğru çöker. Dolayısıyla gece boyunca ışınım yoluyla yeryüzünün hızlı bir şekilde soğuması, sabah güneşin doğması ile beraber havalar ısınınca buralarda buharlaşma oluyor, yere yakın seviyede pus oluşuyor. Yüksek basınç alanlarında bir de hava hareket edemediği için, yükselemediği için atmosfere saldığımız kirleticiler yükselemezler. Bu günlerde hava kalitesi diğer günlere göre daha düşüktür. Kirleticiler yere yakın olduğu için kalite düşmüş olur.

    ‘Vücudu yoracak sportif faaliyetlerden kaçınmak lazım’

    Böyle günlerde mümkün mertebe kalitenin düşük olduğu yerlerde daha az bulunmak, vücudumuzu yoracak sportif faaliyetlerden kaçınmak lazım. Çünkü vücut hareketlerimizin artması daha fazla solunum ve kirli havanın vücuda geçmesi anlamına geliyor" dedi.

    ‘Bu kirliliği özellikle yaşlılar, çocukları olumsuz etkileyebileceğini söyleyebiliriz’

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tüm illerde hava kalitesi ölçüm istasyonları olduğunu vurgulayan Toros, şöyle devam etti: 

    "Onlara bakmak lazım.  Orada renkler vardır, yeşil  ve sarı renk görüyorsunuz sıkıntı yok. Ama turuncu, kırmızı, kahverengi gibi renkler varsa biraz daha dikkat etmek gerekiyor.  Yeri geldiğinde çıkmamakta fayda vardır diye düşünüyorum. İstanbul'a baktığımız zaman bazı bölgelerde sarı renkte, orta ama bazı yerlerde ise turuncu yani hassas seviyede bir hava kalitesi olduğunu görüyoruz. Bu durumun özellikle hassas grupları yaşlılar, çocukları olumsuz etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Aksaray, Esenler, Sultangazi gibi yerlerde hava kalitesinin diğer noktalara göre daha düşük olduğunu görüyoruz.”

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    Etiketler:
    Çocuk, Yaşlı, basınç, Kadıköy, Bağcılar, Aksaray, Sultangazi, Esenler, Hava kirliliği, İstanbul, Türkiye
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