Koyun Baraack'tan 35 kilogramdan fazla yün kırpıldı

Avustralya'da bir ormanda bulunan ve çok uzun süredir başıboş halde dolaştığı sanılan Baraack adlı koyundan yaklaşık 35 kilogram yün çıktı.

Avustralya'da 'Baarack' adı verilen koyundan 35 kilogramdan fazla, yani yetişkin bir kangurunun yarı kilosu kadar yün kırpıldı.

Vatandaşlardan biri tarafından ormanda bulunduktan sonra Victoria eyaletindeki bir barınağa götürülen ve yünlerinin yüzünü kapatması nedeniyle etrafını göremeyen koyunun eskiden bir sahibi olduğu tahmin ediliyor.

Barınak yetkililerinden Kyle Behrend, "Koyunların yününün yılda en az 1 kez kırpılması gerekiyor. Aksi takdirde bu örnekte olduğu gibi yünler uzadıkça uzuyor" deyip koyun Baarack'tan kırpılan yünün 35.4 kilogram olduğunu söyledi.

Avustralya'da 2019'da 41 kiloyu aşan yünüyle üne kavuşan Chris adlı koyun hayatını kaybetmişti.