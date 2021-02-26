İstanbul'da ticareti yasaklanan hayvan operasyonu: Onlarca sürüngen ele geçirildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da bir operasyon düzenledi. Operasyonda ticareti yasaklanan çok sayıda sürüngen ve tarantula ele geçirildi.