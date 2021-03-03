Caretta Caretta'nın yüzgecini kesip ölüme terk ettiler

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba koyunda yürüyüşe çıkanlar bu sabah saatlerinde Demir Koyu'nda can çekişen bir deniz kaplumbağası (Caretta Caretta) gördü.

Sözcü’nün aktardığına göre, ağzından ve bıçakla düzgün biçimde sağ yüzgeci kesildiği belirlenen yaklaşık 70 cm uzunluğunda 50 kilogram civarında ağırlıkta olan Caretta Caretta’nın kısa süre sonra öldüğü belirlendi.

© Fotoğraf : Sözcü Bodrum'da karaya vuran Caretta Caretta ölüme terk edildi.

Sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan bir grubun gördüğü ve incelediği Caretta Caretta’nın sağ yüzgecinin düzgün biçimde kesildiğini belirten evli ve iki çocuk annesi Leyla Demir “Denizciyim, burada doğduk büyüdük. Carettalar zaman zaman kıyıya atılan balıkçı ağlarına takılıyorlar, veya ağlardaki balıkları yemek isterken takılabiliyorlar. Bu Caretta da büyük ihtimalle balıkçıların ağlarına takıldı ve insanlıktan nasibini almayan biri yüzgecini keserek ağlardan koparıp hayvanı ölüme terk etti, sabah yürüyüş yaparken kıyıya vurmuş halde bulduk, ilgili makamlara bilgi verdik, buna benzer olaylar bölgede çok arttı, doğal yaşama olan saldırıların artması üzücü mutlaka önlem alınmalı” diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.