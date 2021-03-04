234 sivil toplum kuruluşundan 'Avcılığı yasaklayın' çağrısı

3 Mart Yaban Hayatı Günü dolayısıyla 234 sivil toplum kuruluşu ‘Vurma beni’ isimli bir imza kampanyası başlattı ve “Başka bir canlıyı öldürmenin sporu, turizmi, hobisi, ihalesi olamaz” diyerek avcılığın yasaklanması çağrısında bulundu.

Doğa ve hayvanseverlerin sık sık tepkisine neden olan avcılık, dün de (3 Mart 2021) hem dünya hem de Türkiye gündeminde ilk sıralara oturdu.

3 Mart Yaban Hayatı Günü dolayısıyla ‘change.org’ sitesinde 'Vurma beni' başlıklı imza kampanyası başlatıldı. Kampanyayla, "Başka bir canlıyı öldürmenin sporu, turizmi, hobisi, ihalesi olamaz! Bu dünya üzerindeki yaşamı paylaştığımız öbür canlılardan bahsediyoruz, onlar uzak ve yakın komşularımız. Komşularımızı birer rakam ve kotaya indirgeyen Merkez Av Komisyonu’na da kararlarına da karşı çıkıyoruz" denilerek avcılığın yasaklanması çağrısı yapıldı.

Nesilleri tükeniyor

Hürriyet gazetesinden Ece Çelik'in haberine göre Buğday Derneği’nden Turgay Özçelik, "Avına izin verilen türler arasında nesli tükenme tehlikesi altında olan, dünya ölçeğinde tehlike altında olan üveyik ve elmabaş patka gibi canlılar da var. Göz göre göre, kendi elimizle biyoçeşitliliği yok ediyoruz. Belki de ilk kez farklı alanlarda çalışma yürüten pek çok STK bir araya geldi ve avcılığın yasaklanması için bir kampanya yürütüyor. Kampanyanın yarattığı kamuoyu ve verilen hukuki mücadele sayesinde şu ana kadar çok sayıda av ihalesi iptal edildi. Bu birlikteliği, avcılık tamamen yasaklanana kadar sürdürmek istiyoruz" dedi.

798 can ihaleye açıldı

Çevreci Yaz Güvendi ise, "Av turizmi adı altında 798 canlının yaşamı, para karşılığında ihaleye açıldı. Avına izin verilen türler arasında raptiye kaya sansarı, raptiye çengel boynuzlu dağ keçisi, raptiye serçe, raptiye karabatak gibi canlılar yer alıyor" diye konuştu.

Katarlılara av hediyesi iddiası

Sosyal medyada Erzincan Milli Parklar Müdürlüğü’nün Tercan ilçesinde Katarlı iş insanlarının avlanmaları için 8 dağ keçisi hediye ettiği öne sürüldü. İddiaya göre, rehberli bir şekilde iş insanlarının avlanmaları için bölgeye 8 nesli tükenmekte olan dağ keçisi bırakıldı.

Milli Parklar Erzincan Şube Müdürü Kadir Kahraman iddiaların yalan olduğunu, böyle bir olayın asla gerçekleşmediğini söyledi.