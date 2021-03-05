Çanakkale'de sokak kedileri kısırlaştırılıyor

Çanakkale Belediyesi ile STK’ların işbirliğinde başlayacak proje kapsamında haftanın iki günü Çanakkale Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sokak kedilerinin kısırlaştırma çalışmaları yürütülecek. Proje kapsamında ilk etapta 300 kedinin kısırlaştırılması hedefleniyor.

Çanakkale Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü himayesinde Çanakkale Veteriner Hekimleri Odası ve Çanakkale Patican Haklarını Koruma Derneği destekleriyle Çanakkale sokaklarındaki 300 kedinin kısırlaştırılmasını amaçlayan proje başlatıldı.

BirGün’ün aktardığına göre, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, sokak hayvanlarının da yaşam hakkı olduğunu belirterek onların dışlanamayacağını, atılamayacağını kaydetti. Belediye olarak sokak hayvanlarına yönelik yoğun bir çaba ve çalışma gerçekleştirildiğini belirten Başkan Gökhan, bu anlamda Sivil Toplum Kuruluşlarının da (STK) bu çalışmalara destek verdiğini belirtti.

Çanakkale Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen projenin açılışında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, Çanakkale Veteriner Hekimleri Odası yönetimini ziyaretleri sırasında bu projenin şekillendirildiğini belirtti.

Çanakkale Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ali Alaattin Coşkun ise, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması konusunda Çanakkale Belediyesi’ne destek vereceklerini ifade ederek, ilerleyen süreçte farklı projeler de geliştirilebileceğini kaydetti.

Patican Haklarını Koruma Derneği Başkanı Gülsüm Yılmaz Çetin de Çanakkale’nin sokak kedi ve köpekleriyle çok barışık ve vizyon sahibi bir kent olduğunu söyledi.