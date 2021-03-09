Fethiye'de hayvanlara zarar verdiği için bahçelere 'jiletli tel' çekilmesi yasaklandı

Fethiye'de Belediye Meclisi kararıyla halk arasında 'jiletli tel' olarak bilinen, üzerine kesici sac parçalarının eklenmesiyle elde edilen tel çitlerin kullanımına yasak getirildi.

Oy birliğiyle alınan kararda "Özellikle bahçe ve duvarlarında kullanılan bu tür çit uygulamalarının kedi, kuş gibi hayvanların yaralanmasına yol açtığı, ayrıca estetik görünümden uzak olduğu için bahçe ve duvarlarında kullanımına izin verilmeyeceği" belirtildi.

'Bugüne kadar yapılan telleri de sökeceğiz'

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, kuşlar ve sokak hayvanlarının jiletli teller nedeniyle yaralandığı şikayetleri üzerine konuyu değerlendirdiklerini söyledi.

Jiletli tel uygulamasının kent estetiği açısından da kötü örnek olduğunu belirten Karaca, "Bu teller, kuşların, kedilerin sakatlanmalarına, yaralanmalarına, hatta bazen maalesef ölmelerine sebep oluyor. Yani hiçbir bakımdan savunulacak tarafı yok. Fethiye’de bundan böyle bu uygulamaya izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar yapılan jiletli telleri söktüreceğiz. Sökmemekte ısrar eden olursa yaptırım uygulayacağız" ifadelerini kullandı.