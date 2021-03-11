Prof. Şen: Artık Türkiye'de 1 aylık bahar yaşayacağız

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'deki ani hava durumu değişimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bir kış havasındayız, kış devam ediyor ve biraz daha devam edecek, mart ayı böyle geçecek gibi gözüküyor. İstanbul'da dün gece kuvvetli yağışlar vardı, öğleden sonra etkisi azalacak" bilgisini veren Şen, şunları kaydetti:

"Bu akşam İstanbul'da yağış bitiyor ancak Anadolu'da, Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı, Bolu civarlarında kar yağışı devam edecek. Türkiye'nin her yerinde bugün yağış var. Bu yağışları İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar, diğer bölgelerde ise yağmur şeklinde olacak. Şiddeti fazla olduğu için bu yağışların dikkat edilmesi gerekir. Doğu Anadolu'daki çığ tehlikesine dikkat etmek gerekiyor.

Yarın yağışlar İstanbul'u ve batı bölgesini terk ediyor, cumartesi günü de Türkiye'yi terk edecek. Cumartesi ve pazar açık bir hava olacak ama pazar akşamı tekrar bir yağmurlu havayla karşı karşıya kalacağız. Ondan sonra pek yaz aylarına dönecekmişiz gibi durmuyor. ABD'de de uzun yıllar görülmeyen kar yağışları görüldü, Teksas'a kadar inen yağışlar oldu. Türkiye'de de yağışlı hava devam ediyor."

'Bu önemli bir olay ama küresel ısınmayla karıştırmamak lazım'

Bunun nedenini "Kutup dönemindeki girdaplar vardır. Kutuplarının etrafında da lastik gibi bir bağ vardır ve bu bağ soğuk havayı aşağı enlemlere indirmez genellikle. Bu sene yeryüzünden 30 km uzakta bir sıcaklık meydana geldi. Bu sıcaklıktan dolayı girdap ısınmaya başladı. Isınınca etrafında tutan, lastik gibi olan bağa gevşedi ve aşağılara doğru sarkmaya başladı" diye açıklayan Şen, şöyle devam etti: