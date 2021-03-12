Ağrı'da 4 büyüklüğünde deprem

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi 4.0 büyüklüğünde bir deprem ile sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Doğubayazıt'ta saat 08.57'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
#DEPREM: Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde saat 08.57'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) March 12, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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7.02 kilometre derinlikte olduğu belirlenen deprem çevre illerden de hissedildi.
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