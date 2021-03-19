Zonguldak'ta hayvanat bahçesi görevlisi, alageyiğin vurulmasına ilişkin konuştu: Zaten bir tane vardı, çok üzüldük

Hayvanat bahçesi görevlisi Satılmış Miyanyedi, mesai arkadaşının kendisine alageyiğin yerinde olmadığını bildirmesi üzerine arama yaptıklarını ve yerde kan izlerine rastladıklarını söyledi.

Hayvanın vurulduğunu ve tel örgülerden dışarı çıkarıldığını yetkililere haber verdiğini belirten Miyanyedi, şunları söyledi:

"Daha önce burada böyle bir şey olmadı. Burada bir tane alageyik kalmıştı. Onu da fabrikamızı geliştirmek amaçlı idareten arka tarafa almıştık. Normalde güvenlik altındadır. Güvenliklerimiz 15 dakikada bir fabrika etrafında kontrollerini yapmaktadır. O esnada bir boşlukta nasıl yaptılarsa bu olayı gerçekleştirmişler."

'Bu hayvanlarla ailemizle vakit geçirdiğimiz kadar zaman geçiriyoruz'

Miyanyedi, böyle bir şeyi beklemediklerini anlatarak, "Uzun yıllardır bu fabrikada ekmeğimi kazanıyorum. Bu hayvanlarla neredeyse ailemizle vakit geçirdiğimiz kadar zaman geçiriyoruz. Böyle bir olayın gerçekleşeceği kimsenin aklına gelmez, zaten bir tane alageyiğimiz vardı, çok üzüldük" diye konuştu.

Çukur Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikaya ait hayvanat bahçesindeki alageyiğin yerinde olmadığını fark eden çalışanlar, durumu jandarma ekiplerine bildirmişti. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, başlatılan saha çalışması ve teknik takip sonucu alageyiği kaçırıp av tüfeğiyle vurdukları iddiasıyla C.A. ve M.B. gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.