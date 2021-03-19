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    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras

    Bodrum Belediye Başkanı Aras: Sahiller halkındır

    © İHA / EREN AYHAN
    Çevre
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    Sezonun yaklaşmasıyla birlikte bazı turizm tesisleri ve konutlarda yapılan kaçak yapılanmaya savaş açan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Aspat koyunun kapatılacağı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada sahilin önünden geçen yolunda, sahilinde halka açık olduğunu ve açık kalacağını ifade etti.

    Bodrum’da son günlerde Akyarlar mahallesinde bulunan Aspat koyuna yapılan inşaat projesi nedeniyle sahilin halka kapatılacağı iddiaları büyük tepki topladı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras sahile giden yolun kapatılacağı iddiaları üzerine yaptığı açıklamada Muski’nin alt yapı çalışmaları nedeniyle yolu kapatıp tali yol açtıklarını belirterek çalışmalar çalışmalar biter bitmez yeniden yolun açılacağını ifade etti.

    'Sahilin halka kapatılacağı iddiası doğru değildir'

    Aras konuyla ilgili yaptığı açıklamada tüm inşaat faaliyetlerini titizlikle incelediklerini, beyaz kumdan, kaçak yapılaşmaya, yeşil alan ihlallerinden, usulsüz inşaatlara kadar her konuyu teker teker kontrol ettiklerini belirterek şu sözlere yer verdi:

    "Aspat’ta büyük bir proje yapılıyor, turizm ve Gayrimenkul projesidir. Bu proje hem dava konusu olmuştu, bir taraftan da devlet su işlerinin yaptığı dere ıslahı projesi vardı. O bölgenin bir bölümünün arkeolojik sit alanı olmasından dolayı Kültür varlıkları kurulumuzda bu işin içerisinde yer almıştı. Belediye tarafından ruhsatlandırılan bir proje ve açılan davalar sonuçlanmış durumda. Son günlerde basına yansıyan durumlar var, bunlardan bir tanesi terk alanından kıyı kenar çizgisi ile parsel arasında yer alan yeşil alanda yapılan bazı uygulamalar. Biz Belediye olarak duyar duymaz gittik ve müdahale ettik. Yeşil alanda yapı kayıt belgesi olan dışında yapılan büyük bir gölgelik vardı, o gölgeliği mühürledik. Yine yeşil alanda tuvalet ve duşa kabinler vardı. Onlarla ilgilide müdahalemizi yaptık.
    Özellikle Aspat gibi son günlerde çok fazla gündeme gelen Ali Hoca Burnundaki Mavi arya projesinde yaptığı bir tahribat var. Yolu kapatmalarıyla ilgili sık sık gündem oluyor. Sahil yolu kapatılacakmış, halka sahil kapatılacakmış gibi haberler yer alıyor. Bu gibi haberler doğruyu yansıtmıyor. Orada bir imar yolu var. Aspat’ta sahil kısmı hiçbir şekilde kısıtlanmış değil. Şu anda orada bir taraftan muskinin alt yapı çalışmaları var. Bir terfi merkezi inşaatı var. Özellikle o burundan geçen yolda kazı çalışmaları olduğu için biz tali bir yol yaptık. Bu aşağıdaki yolun kapatılacağı anlamına gelmiyor. Bu şu anda orda yapılan çalışma için açılan bir tali yoldur. Aspat sahiline inen orda bir yol var oda açılacak. Aspat sahili tamamen halka açık olacak. O yeşil alanda o yapılan müdahalelerde hukuka aykırıysa zaten kaldırılıyor ve kaldırılacak. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Aspat sahili halka açık olacak. Aynı şekilde Ali hoca burnunun sahil tarafı da yol kapatılmayacak ve Sahili ise halka açık bir şekilde hizmet vermeye devam edecek."

    'Bodrum’un tarihinde beyaz kum yok'

    Aras, Beyaz kum adı altında mermer tozu döken turizm tesislerine işlem uyguladıklarını ifade ederek “Bazı işletmelerimiz, otellerimiz beyaz kum kullanmak için Bodrum bir Maldivler havası oluşturmak için farklı uygulamalar yapıyorlar. Bu kullanılan kumların niteliği nedir, sağlığa zararlımı, deniz eko sistemine zarar veriyor mu? Bütün bunları incelemek gerekiyor. Bodrum’da doğal kumsallar var, kayalık bölgeler var. Her tarafı kumsala çeviremeyiz. Böyle bir yaklaşımda olamaz. Kendi doğal kumuyla denizin kendi getirip özellikle oluşturduğu kumsalları olduğu şekliyle kullanacağız. Kayalık bir bölgede bir işlem yapılacaksa Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan izinle doğaya uygun bir şekilde iskele izni veriliyor. Kayaları kıralım denizi dolduralım, beyaz kum serip burayı Maldivlere çevirelim yaklaşımları doğru yaklaşımlar değil. Biz kesinlikle bu şekilde kıyıya yapılan müdahaleleri istemiyoruz. Bu yetkilerde Bodrum Belediyesinde değil. Sahillere müdahale yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın yetkisinde. Beyaz kum Bodrum’un tarihinde hiç yoktur” dedi.

    'Kaçak yapılaşma ile mücadelemiz devam ediyor'

    Kaçak yapılaşma hakkında da konuşan Ahmet Aras “Büyük projelerde yapı denetim firmalarıyla beraber toplantılar yapıyoruz. Projelerin sağlıklı ilerlemesi için uğraşıyoruz. Yarım adanın birçok yerinde proje var bunları sık sık denetliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte denetliyoruz. Eğer hukuksuz bir işlem varsa Mevzuata ve imara aykırı işler varsa oraları mühürlüyoruz ya da bertaraf ediyoruz. Yarım adanın her tarafından bu müdahaleler sürüyor. Bu kadar müdahaleye rağmen, yıkımlara rağmen halen daha kaçak yapılaşmalar devam ediyor. En son mazı bölgesinde 15 tane daha yeni yapılaşma tespit ettik. Bizim bu kadar mücadele etmemize rağmen bu şekilde yapılaşmalar bizi üzüyor ve şaşırtıyor. Mevzuat çok net; kaçak bir balkon yapan, kat çıkan, bir oda açan, ya da Bodrum katını açığa çıkaran yada bir bina yapan her kim olursa olsun, kesinlikle müdahale ediliyor müdahale ediliyor. Süreç mühürlendikten sonra devam ediyor. Emlak değeri hesaplanarak kaçak alan hacmi kadar büyük para cezaları uyguluyoruz” dedi

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    1986'dan beri baba mesleği ciğerciliği sürdürdüklerini belirten Ömer Faruk Deniz, Pandemiden önce bir yoğunluk vardı. Pandeminin araya girmesiyle birlikte bu bir düşüşe geçti. Sadece paket servisine döndük. Günde ortalama 300 kilo ciğer tüketiyoruz. Pandemi öncesi de yaklaşık 450 kilo ciğer tüketimimiz vardı. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik konusunda daha dikkatli olurlarsa inşallah daha iyi günleri göreceğiz. Kısıtlama döneminde personelimizi çıkarmadık. Vardiyalı bir şekilde herkesin çalışmasını sağladık. Şu an mevcut45 çalışanımız var dedi.
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