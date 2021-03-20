Caretta carettaların üreme alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye'de 15 tabiat alanının doğal sit alanı koruma statüsü değiştirilerek, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi. Bu bölgeler arasında, Antalya'da nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının üreme alanı Kumköy sahili de yer alıyor.

Doğal sit alanları statüsünün yeniden değerlendirildiği çalışmalar kapsamında, Türkiye'de 15 bölge daha kesin korunacak hassas alana dönüştürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı, 20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Antalya, Isparta, Nevşehir, Van, Kırşehir ve Balıkesir'de 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen yeni bölgeler şöyle: