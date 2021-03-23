Kanal İstanbul'da bir plan değişikliği daha: Konut alanı eklendi

Kanal İstanbul’un çevre düzeni planlarında bir kez daha değişikliğe gidildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, “İstihdam getireceği iddia edilen teknoloji geliştirme bölgesi ve kongre alanlarından da vazgeçilmiş anlaşılan” dedi. Söz konusu alanın yerine, 'konut alanı' eklendi.

Kanal İstanbul'un Çevre Düzeni Planları'nda bir kez daha değişikliğe gidildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan değişiklik kararını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, kişisel Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Akgün, tweetinde şu ifadeleri kullandı:

"Kanal İstanbul’un Çevre Düzeni Planları’nda yine değişiklik yapılmış. Hem de #DünyaSuGünü nde. Tüm dünya, su kaynaklarının üzerine böylesine titrerken yani.

Bu arada, İstihdam getireceği iddia edilen teknoloji geliştirme bölgesi ve kongre alanlarından da vazgeçilmiş anlaşılan."

Kanal İstanbul’un Çevre Düzeni Planları’nda yine değişiklik yapılmış.

Hem de #DünyaSuGünü nde.

Tüm Dünya,su kaynaklarının üzerine böylesine titrerken yani.



Bu arada, İstihdam getireceği iddia edilen teknoloji geliştirme bölgesi ve kongre alanlarından da vazgeçilmiş anlaşılan. pic.twitter.com/9XXRclTItY — Gürkan Akgün (@akgungurkan) March 22, 2021

​Medyascope'tan Fırat Fıstık’ın plan değişikliğe ilişkin haberine göre, Kanal İstanbul’un kuzey tarafına yapılması planlanan lojistik bölge, plandan kaldırıldı. Bu alanın yerine konut alanı bölümü eklendi. Kıyı tesis alanı da plandan çıkarılan yerlerden.

Teknoloji geliştirme bölgesi olarak tasarlanan bölgenin neredeyse tamamının konut alanı olmasına karar verildi. Aynı bölgedeki üniversite alanı ve yeşil alan ise planda yer almaya devam ediyor.

Bakanlığın açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sitesinde ise konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

“Bakanlığımızın 18.03.2021 tarihli ve E-546840 sayılı yazısı ile, 22.06.2020 tarihinde Bakanlığımızca onaylanan İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine ilişkin itiraz başvurularına yönelik Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve yürürlükteki çevre düzeni planı amaç, ilke, esasları ile iletilen bilgi ve belgeler çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde; 22.06.2020 tarihli İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda yapılan değişikliklerin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. maddesi ile 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca CDP-529279 sayılı plan işlem numarası ile 16.03.2021 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesi gereğince 22.03.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.”