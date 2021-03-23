Yağmura yakalanan yüzlerce leylek İstanbul'da mola veriyor

Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'a ulaştı. Yağmurlu havaya yakalanan yüzlerce leylek, İstanbul'un birçok noktasında mola verdi.

Kış mevsimini güneyde geçiren leyleklerin, Avrupa ve Asya'nın kuzey ülkelerine dönüş yolculuğu başladı.

Leyleklerin göç güzergahında bulunan İstanbul'un semalarında da binlerce leylek belirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü ve Arnavutköy Bolluca'da yüzlerce leylek çimenlik alanlara kondu.

Çok sayıda leylek de Sultangazi mevkii TEM Otoyolu kenarında mola verdi. TEM Otoyolu kenarınki yeşil alana inen leylekler, bir süre dinlendikten sonra öğle saatlerinde yeniden yola çıktı.

Her yıl 1 milyona yakın leyleğin göç güzergahı üzerinde yer alan İstanbul'un çeşitli noktalarında leylek sürülerine rastlamak mümkün.