İzlanda'da çok sayıda kişi 900 yıl sonra patlayan Fagradals Yanardağı'na akın etti

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Fagradals Yanardağı, dün lav püskürtmeye başladı. Çok sayıda kişi, volkanın patlamasını izlemek üzere akın etti. Hatta bazı kişilerin lav ateşinde sosis kızarttığı görüldü.

Başkent Reykjavik'e yalnızca 40 kilometre uzaklıktaki yanardağ, Cuma akşamı yüzey kırıklarından lav püskürtmeye başladı.

Yanardağa ulaşmak yaklaşık 90 dakikalık bir tırmanış gerekse de birçok vatandaş ve turist, volkanın patlamasını izlemek üzere bölgeye gitti. Haber ajansları Reuters ve AFP, bazı kişilerin lav ateşinde sosis kızarttığı görüntüleri paylaştı.

These sausages were prepared on the hot lava that erupted from a volcano in Iceland pic.twitter.com/RhiBUJ1at6 — Reuters (@Reuters) March 22, 2021

​Volkanik bölgedeki ziyaretçilerden kurallara uymaları tavsiye edildi. Yerel polis de aşırı hareketlerin önlenmesi için nöbet tuttu. Bölgede bulunan kurtarma ekipleri, hava kararınca ziyaretçilerin engebeli yolda geri dönüş rotasını bulmalarına yardım etti.

Alandaki uzmanların sağlık için tehlike oluşturabilecek kükürt dioksit miktarını ve gaz kirliliğini ölçen cihazlar taşıdıkları görüldü. Pazartesi günü gazın seviyesindeki artış nedeniyle alan yeniden ziyarete kapatıldı.

Uzmanlara göre, patlamanın nispeten küçük ve kontrollü olduğu düşünülse de, Fagradals Yanardağı'ndan şu ana kadar yaklaşık 300.000 metreküp (10.5 milyon metreküp) lav püskürdü.

50 binden fazla deprem olmuştu

Fagradals Yanardağı'nda en son 900 yıl önce patlama gerçekleşmişti.

İzlanda'da ortalama her beş yılda bir lav patlaması yaşanıyor. Ancak bu patlamalar ya yerleşim yerlerine çok uzak gerçekleşiyor ya da ziyaretçiye izin verilmeyecek kadar tehlike yaratıyor.

Reykjanes Yarımadası'nda, 24 Şubat-17 Mart'ta 50 binden fazla deprem olmuştu.

Bilim insanları, Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlanda'daki bu depremlerin, volkanik bir patlamanın habercisi olabileceği ihtimali üzerinde durmuştu.