İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı, yeniden faaliyete geçti. Etna, şubat ayından bu yana en az 16 kez lav püskürttü.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından olan Etna'da volkanik faaliyetler devam ediyor.

İtalya Deprem ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından yapılan açıklamada, Etna Yanardağı'nın dün yerel saatle 03.00 sıralarında yeniden lav ve kül püskürtmeye başladığı belirtildi.

24 March 2021, 03:37h local time: explosive activity at #Etna's Southeast Crater increases abruptly, leading to the sliding of hot material deposited on the crater's steep flank, and generating a pyroclastic flow about 1 km long toward the Valle del Bove pic.twitter.com/fBlasrxJCM — Boris Behncke (@etnaboris) March 24, 2021

🌋Mount Etna, the volcano that towers over eastern Sicily, erupted again overnight in spectacular fashion pic.twitter.com/x7MMsSDunb — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 24, 2021

Uydu görüntülerinde, 6 kilometre yüksekliğe ulaştığı tahmin edilen kül bulutu ise İtalya'nın Katanya kentine yağdı. Katanya hava sahasında kırmızı kod uyarısı verilirken, Katanya kentinde yer alan Vincenzo Bellini Havaalanı pisti ise yağan küller nedeniyle bir süre hava trafiğine kapatıldı.

Heading to #Africa! For the sixteenth eruption the SO2 emissions of the #Etna volcano - monitored by #Copernicus #Sentinel5p today, March 24th - take the direction of #Libya!

Il plume della sedicesima eruzione dell'Etna in volo verso l'Africa. #volcano #Sicilia #Sicily pic.twitter.com/p9vdVstMid — ADAM Platform (@PlatformAdam) March 24, 2021

Havaalanında 2 uçuş iptal edilirken, 4 uçuş ise başka havaalanlarına yönlendirildi.

Ocak ayında yaşanan volkanik faaliyetinin ardından 16 Şubat'a kadar sakin bir dönem geçiren 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı, birçok kez aktifleşmiş ve yanardağdan püsküren lavların yüksekliği ise zaman zaman bin metreyi bulmuştu. Etna, şubat ayından bu yana en az 16 kez lav püskürttü.