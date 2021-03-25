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    Bursa - dere - çay - kimyasal atık

    Bursa'nın dereleri zehir akıyor: ‘Şehir merkezinde kimyasal atık haline geliyor’

    © İHA / BURAK TÜRKER
    Çevre
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    Sanayi kuruluşlarıyla çevrili Bursa’da dereler siyah akmaya başladı. DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir “Nilüfer çayı Bursa'ya hayat veren bir çay. Uludağ'dan tertemiz bir şekilde başlayan yolculuğu şehir merkezine girdiğinde su değil kimyasal atık hâline geliyor” diye konuştu.

    Etrafı sanayi kuruluşlarıyla çevrili Bursa'nın dereleri son yıllarda siyah akmaya başladı. Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) üyeleri, Bursa'nın kirli akan derelerine dikkat çekerek, acil eylem planı çağrısında bulundu.

    Bursa'nın derelerinin salınan kimyevi atıklarla aşırı kirlendiğini ifade eden DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, "Bugün burada görüyoruz ki, yetkililerin suyun sağlıklı bir şekilde topluma ulaşabilmesi için acil eylem planları yapması gerekmektedir. Çünkü Dünya Sağlık Teşkilatının verilerine göre dünyada 2 milyara yakın insan sağlıklı ve temiz suya erişemiyor. Hergün 30 bin insan kirli sudan dolayı ölmekte. Milyonlarca insanın buna bağlı hastalıklardan dolayı hayat kalitesinin düştüğünü ifade edilmekte. Başta Bursa olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında küresel ısınma sebebiyle gerekli yağışı almayan şehirlerimizdeki barajlarda ciddi kurumalar söz konusu” ifadelerini kullandı.

    Demir “Diğer yandan yer altı sularımızda ciddi çekilme ve akar sularımızda kirlilik söz konusu. Şu ân yanında durduğumuz Nilüfer çayı Bursa'ya hayat veren bir çay. Uludağ'dan tertemiz bir şekilde başlayan yolculuğunda 200 kilometre yol alarak Marmara denizine dökülmektedir. Bu çay Uludağ'dan tertemiz şekilde doğuyor, ama şehir merkezine girdiğinde su değil kimyasal atık hâline geliyor. Bulunduğumuz noktada çaydan su alıp tahlil yapsak suya rastlayamayız diye konuştu.

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    Etiketler:
    Çay, dere, Sanayi, Kimyasal atık, Nilüfer, Küresel ısınma, Su kirliliği, Bursa, Türkiye
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kritik mevkilerde kurulan istasyonlarıyla ve 2 binin üzerinde deneyimli personel kadrosuyla 7 gün 24 saat gemilerin acil durum çağrılarına cevap veriyor. Ekipler denizlerin en tehlikeli noktalarında arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Bunlardan biri olan Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', her türlü hava şartında görev yapabilecek niteliklere sahip olması nedeniyle, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün operasyonel gücünü arttırıyor.
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