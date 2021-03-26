Greta Thunberg 'Penis boyu çevre kirliliği nedeniyle küçülüyor' haberini alıntıladı: Bir sonraki grevde görüşürüz

İklim değişikliğinin gerçek bir kriz olduğunu anlatmak için mücadele eden, bunun için dünya liderleriyle polemiğe girmekten de çekinmeyen İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, 'Bana inanmıyorsanız haberlere inanın' tadında esprili bir paylaşımla gündeme geldi.

Çevre kirliliğinin penis boyunun küçülmesine yol açtığı yönündeki son bir araştırma, İsveçli genç iklim aktivisti Greta Thunberg'e malzeme oldu.

Salgın uzmanı ve çevre bilimcisi Dr. Shanna Swan'ın düşük sperm sayılarının ve cinsel gelişimdeki değişikliklerin insan neslini tehlikeye atabileceğini yazdığı son kitabı Countdown'a (Gerisayım) dair çeşitli haberler paylaşılmaya devam ediyor.

Bunun son örneklerinden biri olarak birkaç gün önce kitapta endüstriyel kimyasallarla penis uzunluğu arasındaki ilişkinin incelendiği bölüme dair haberler yapıldı.

Thunberg de bu bilgileri 'Bilim insanı uyardı: Penis boyu çevre kirliliği nedeniyle küçülüyor' başlığıyla veren İngiltere merkezli Sky News sitesinin haberini kullandı. Twitter hesabından haberi alıntılayan Thunberg, "Bir sonraki iklim grevinde görüşmek üzere" notu düştü, bir de gülen surat ifadesi kullandı.

See you all at the next climate strike:) https://t.co/4zgekg5gd0 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) March 25, 2021

​13 saatten kısa bir sürede 240 binden fazla beğeni alan bu paylaşım sonrası, bu mizah anlayışından ötürü Thunberg'i 'internetin en iyi keskin nişancısı' ilan eden kullanıcılar oldu.