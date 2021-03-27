Van Gölü'nde tuzlu ve sodalı suda yaşamını sürdüren 'küçük mercan' balığı keşfedildi

Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Timi'nin 2018 yılında Van Gölü'ndeki eğitim dalışları sırasında yeni bir balık türü keşfedildi. Bugüne kadar sadece balık türü olarak inci kefalinin yaşadığı düşünülen Van Gölü'ndeki yeni tür, kentte de büyük heyecan yarattı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Timi'nin eğitim dalışları sırasında tespit edilen yeni balık türü ile ilgili bilim insanları da çalışma başlattı. Yıllardır Van Gölü'nde yaptığı çeşitli araştırmaları ve dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalini koruma çalışmalarıyla bilinen, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. F. Güler Ekmekçi, Doç. Dr. Baran Yoğurtçuoğlu, 2 yılın ardından araştırmalarını tamamlayarak, Van Gölü'nde yaşayan ikinci balık türünü bilimsel olarak tescilledi.

'Tescillendi'

3 bin 712 kilometrekarelik çok büyük yüzey alanına sahip, dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nde bugüne kadar inci kefali dışında başka balık türüne rastlanılmasında, bilim tarihine not düşülecek önemli bulgular elde edildi. Yeni tür ile ilgili de basın açıklaması yapıldı.

Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, YYÜ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ile jandarmanın su altı arama kurtarma ekibi, basın açıklamasında yer aldı. Yeni tür ile ilgili bilgi veren Dr. Akkuş, 2 yıllık sürede detaylı çalışmalar yaptıklarını belirterek, 2 hafta önce de dünyanın çok saygın bilimsel dergilerinden birinde yayımladıklarını söyledi. Böylelikle bilimsel olarak Van Gölü'nde inci kefali dışında yeni türü olduğunu tescillediklerini söyledi.

Yaklaşık 5 santimetre

Bu bilginin Van Gölü ile ilgili literatürü baştan aşağı değiştirdiğini belirten Dr. Akkuş, "2 sene öncesine kadar hep Van Gölü'nde tek tür balık yaşadığını söylüyorduk. Ama artık inci kefaline yeni bir kardeş balık geldi. Van Gölü küçük mercan balığı diye adlandırdığımız bu balıkla beraber artık gölde incimizin yanında bir de mercan balığımız oldu. Van Gölü çok özel ekosistem. 800 bin yıl önce oluşmuş bir ekosistem ve tabanında tatlı su çıkışlarının olduğu bir göl. Dünyanın en büyük mikrobiyalitleri ya da Van Gölü mercanları dediğimiz bu yapılar Van Gölü'nde bulunuyor. İşte yeni türümüzde dünyanın en dar habitatlarından biri olan Van Gölü mercanlarının üzerinde yaşıyor" dedi.

Şu ana kadar Van Gölü'nde iki farklı noktada mikrobiyalitler üzerinde bu balığın yaşadığı alanı tespit ettiklerini belirten Dr. Akkuş, boyunun da yaklaşık 5 santimetre olduğunu söyledi. Akkuş, "Etki olarak da bilim dünyasında çok büyük bir etki uyandırdı. Çünkü inci kefalinden farklı olarak büyük yaşam döngüsü Van Gölü'nde dönüyor. İnci kefali yaşamını Van Gölü'nde sürdürse de üremek için akarsulara göç etmek zorunda. Fakat yeni türümüz üremesini beslenmesini bütün hayat döngüsünü Van Gölü'nde sürdürüyor. Van Gölü aslında bir balığın yaşaması için oldukça zor bir ekosistem yani suları tuzlu ve sodalı. Dolayısıyla bir balığın yaşamasının zor olduğu bir ekosistem. Fakat yeni türümüz bütün yaşam döngüsünü Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda sürdürüyor. Bu bir balık için mucize gibi bir şey. Bundan sonra yapacağımız çalışmalar yeni bulguları ortaya çıkartacak" diye konuştu.