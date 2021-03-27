'Dünya Saati' etkinliğinde Kremlin'in ışıkları bir saatliğine kapatıldı

Dünya'da iklim değişikliğine karşı yer yıl düzenlenen ışıkları kapatma organizasyonuna dahil olan Rusya'nın başkenti Moskova'da Kremlin, Federasyon Konseyi ve Rusya hükümeti binaları ile bazı diğer binaların dış cephe ışıkları bir saatliğine kapatıldı.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) iklim değişikliğine dikkat çekmek için dünya genelinde düzenlediği Dünya Saati (Earth Hour) organizasyonuna katılan Moskova'da Kremlin, Federasyon Konseyi binası, GUM Ticaret Merkezi, TsUM Ticaret Merkezi, Zaryadye Parkı, Bolşoy Tiyatrosu, Rusya Fuar Merkezi, Kurtarıcı İsa Katedrali ve Lujniki Stadyumu'nun ışıkları saat 20.30'da kapatıldı.

Bununla birlikte Rusya hükümeti binasının ışıkları da saat 21.30'da kapatıldı.

Moskova Belediye Başkanlığı, kentte 2 binden fazla binanın 1 saatliğine ışıksız kaldığını açıkladı.

Etkinliğe destek veren Rusya Doğa Bakanı Aleksandr Kozlov, yaptığı açıklamada "En önemli şey, bu eylemin amacının ışıkları söndürmek olmadığını anlamamız. Bu etkinliğe dünya genelinde milyonlarca insan katılıyor. Bu insanlar, Dünya'nın yaşadıklarından, yarın ne olacağından, çocuklarımıza ne bırakacağımızdan dolayı endişeli" ifadelerini kullandı.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2013 yılında verdiği talimatla her yıl 'Dünya Saati' etkinliği kapsamında ışıklarını kapatıyor. Etkinliğe geleneksel olarak Rusya hükümeti de katılıyor.