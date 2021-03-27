'Süper soğuk fırtına'da eksi 111 derece ile sıcaklık rekoru kırıldı

Ekvator'da ABD'ye ait Noaa-20 adlı uydu tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen araştırmada süper soğuk fırtınada, eksi 111 derece ile sıcaklık rekoru kırıldığı açıklandı.

Aralık 2018 yılında Ekvator'un güneyinde ABD'ye ait Noaa-20 uydusu tarafından kaydedilen sisteme ilişkin yapılan araştırma, Wisconsin-Madison Üniversitesi tarafından 3 yıl sonra yayınlandı.

Yayınlanan rapora göre Pasifik Okyanusu'nun batısında oluşan bu tropik fırtınanın en yukarısında sıcaklık değeri eksi 111 derece olarak ölçüldü. Uzmanlar söz konusu değerin rekor bir seviye olabileceğine dikkat çekti.

Uzmanlar hava akımının çok kuvvetli olduğunu ifade ederken, atmosferin en alt tabakasına (troposfere) ulaşması ile genellikle düzleştiğini ve örs benzeri bir şekle büründüğünü dile getirdi.

BBC'de yer alan habere göre, Oxford Üniversitesi'nden Simon Proud, bu duruma 'overshooting top' adı verildiğini, bulutun tepe noktasının Tropopoz tabakasını aştıktan sonra bu yükseliş sırasında her kilometrede 7 derece soğuduğunu belirtiyor.

Proud, üç yıl önceki örnekte Tropopozu aşan bulutun, 13 ila 14 derece daha soğuk olduğunu ifade etti. Meteorolojistler, bu sıra dışı durumda bazı ek faktörlerin katkıda bulunduğunu değerlendiriyor.