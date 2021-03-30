Balon balığı araştırması: Zehri ısıya karşı duyarsız

Akdeniz ve Ege denizlerinde hızla yayılmaya ve ekosistemde büyük tehlike oluşturmaya devam balon balıklarına yönelik Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nce yapılan araştırmadan ciddi sonuçlar çıktı.

Son yıllarda balıkçıların kabusu olan ve bugüne kadar Türkiye'de 5'e yakın kişinin de tükettiği için yaşamını yitirdiği balon balıkları, Akdeniz ve Ege denizlerinde hızla yayılmaya ve ekosistemde büyük tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Antalya'da balıkçılık üzerine Ar- Ge (araştırma ve geliştirme), üretim ve eğitim çalışmaları yapılan Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde, balon balıklarına yönelik 2016 yılından bu yana laboratuvar çalışmaları da yürütülüyor.

Balon balıkları üzerine yapılan bilimsel çalışmaların sonuçları hakkında bilgi veren Enstitü Müdürü Serkan Erkan, balon balığının Akdeniz ve Ege'nin Türkiye kıyılarında, yaklaşık sekiz türünü tespit ettiklerini söyledi.

‘Pişirdiğinizde toksik madde balıktan uzaklaşmıyor’

Benekli balon balığı ve cüce balon balığının popülasyonunun oldukça yüksek olduğunu ve tehlike arz ettiklerine dikkati çeken Erkan, “Balon balığının gonat, kat, kas ve deri yapısında tetrodotoksin dediğimiz bir toksik madde var. Ölümcül ve ısıya karşı duyarlılığı olmayan bir madde. Yani bu balığı pişirdiğinizde veya kaynattığınızda, ne uygularsanız uygulayın bu toksik madde balıktan uzaklaşmıyor" dedi.

Araştırmada, dişi bir balığın gonatında (üreme organı) 1 gramda 10 bin-22 bin adet yumurta tespit edildi. Bazı balıklarda 300-400 gramlık gonatlar çıktığını belirten Enstitü Müdürü Serkan Erkan, hem balığın çok hızlı ürediğini, hem de üreme periyodunun bahar ayları dışına çıktığını söyledi.

Karaya çıkarılması yasak

Erkan, balon balıklarının karaya çıkarılmasının kesinlikle yasak olduğunu vurguladı:

“Tüketilmesini kesinlikle önermiyoruz. Çünkü ölümler duyuluyor, görüyoruz maalesef. Biz bu balıktaki tetrotoksin maddesinin balıktan izole edilip başka alanlarda kullanımı adına çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca balıkçılarımızın bu balık üzerinde bir av baskısı oluşturmasını hedefliyoruz. Geçen yıl balık başına belli bir para ödendi, kısmen başarılı oldu, bu sene revize edilecek ve devam edecek. Fakat balığın karaya çıkarılması yasağı kesinlikle devam ediyor."