TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını yaptı

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, iklim değişikliğinin en büyük etkilerinden birinin de yağış rejiminin değişmesi olduğunu belirterek "Bazen bir yılda düşecek yağışın üçte biri iki günde düşüyor" dedi.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

İklim değişikliği ve etkilerine ilişkin komisyon üyelerine sunum yapan Eroğlu, atmosferin bileşimini oluşturan gazlardaki değişikliklerin atmosferin ısınmasına sebep olduğunu, bunun neticesinde de iklimlerde değişiklikler görüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin temiz hava eylem planını hazırladığını kaydeden Eroğlu, hava kirliğinin en önemli sebeplerinden birinin kömür kullanımını olduğunu, bu nedenle de doğal gaz şebekesinin artırılmasına önem verdiklerini söyledi. Eroğlu, 22 bin kilometreye ulaşan şebeke ile 81 il ve 581 ilçeye doğal gaz hizmeti götürdüklerini vurguladı.

Eroğlu, "Termik santrallere filtre takılarak hava kirliliğini azaltılmıştır. Bölünmüş yol, köprü ve tünellerle havadaki emisyon değerleri düşürüldü. Yapılan hukuki düzenlemelerle yüksek emisyonlu yaşlı araçların trafikten çekilmesi sağlanmıştır. Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan eylem planı ve kurulan sistem ile 81 ilimize ait hava kalitesi ölçümlerini, internet üzerinden 24 saat izlemek mümkündür." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğinin en büyük etkilerinden birinin de yağış rejiminin değişmesi olduğuna dikkati çeken Eroğlu, bazen bir yılda düşecek yağışın üçte birinin iki günde düştüğünü söyledi.

Eroğlu, Türkiye'de bu yılki yağış oranlarında genel olarak uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 4, geçen yıla göre de yüzde 18 azalma olduğunu dile getirdi.

Eroğlu, Türkiye'deki 8,5 milyon hektar sulanabilir zirai arazinin 6,7 milyon hektarının sulamaya açıldığını, bunun da yüzde 79 gibi bir orana denk geldiğini belirtti.

Veysel Eroğlu'nun konuşmasının ardından, milletvekilleri komisyona davet edilecek kişi ve kuruluşlara ilişkin önerilerini sundu. Komisyonun çalışma takvimi ile komisyonda görev alacak uzmanlar belirlendi.