Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'yıkım yönetmeliği' hazırlayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yıkım yapacak müteahhitlerin teknik kabiliyet ve kapasitesine göre sınıflandırılmasını, yıkım sertifikası sahibi olmasını, hatalı yıkım yapan müteahhitlere cezai işlem uygulanmasını içeren yıkım yönetmeliği üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı esnasında yanındaki binaya zarar vermesi sonucu evleri zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve mağduriyet yaşanmaması için tedbirlerin alındığını belirten Kurum, "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle yıkım çalışmalarının hız kazandığı bu süreçte, yıkım esnasında hiçbir binanın zarar görmemesi için bakanlık olarak bir yıkım yönetmeliği hazırlamak üzere çalışmalarımızı başlattık" ifadelerini kullandı.

Yönetmelik ile;

✔️Yıkım öncesi ve yıkım esnasında uyulacak kurallar,

✔️Hangi yapılar için yıkım planı ve ruhsatı aranacağı,

✔️Bu planın içeriği ve tedbirlerin neler olduğu belirlenecek.



Yıkım çalışmaları kontrollü ve planlı olarak yapılacak. — Murat KURUM (@murat_kurum) March 31, 2021

​Yönetmelikle yıkım öncesi ve yıkım esnasında uyulacak kurallar ile yıkım planı, ruhsatı aranacak yapılar için plan içeriği, tedbirlerin belirleneceğini aktaran Kurum, yıkım çalışmalarının kontrollü, planlı yapılacağını belirtti.

'Yıkım sonrası ortaya çıkan atıklar ekonomiye kazandırılacak'

Kurum yönetmeliğin içeriğine ilişkin şunları paylaştı:

"Yıkım yapacak müteahhitler teknik kabiliyet ve kapasitesine göre sınıflandırılacak, bu sınıflandırma kapsamında yıkım yapabilecek ve yıkım sertifikası sahibi olacak. Hatalı yıkım yapan müteahhitlere ise cezai işlem uygulanacak. Yıkım sonrası ortaya çıkan tüm atıklar geri dönüşümde kullanılarak ekonomimize kazandırılacak. Yıkım esnasındaki riskler ve çevreye zararlar en aza indirilecek."