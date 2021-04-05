Afyon'da koruma altındaki 7 kara akbaba ölü bulundu: Çevreye atılan zehirli etleri yedikleri düşünülüyor

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan 7 kara akbaba, Afyonkarahisar'da ölü bulundu.
Yırtıcıları öldürmek için çevreye atılan zehirli etlerden yediği düşünülen kara akbabalar hakkında açıklama yapan Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM), kara akbabalar üzerinde inceleme başlatıldığını duyurdu.
IUCN'nin kırmızı listesinde yer alan ve koruma statüsünde bulunan kara akbaba türüne ait 4'ü dişi olmak üzere 7 akbabanın ölümü üzerine AKÜREM'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
- "Duyarlı bir vatandaşın Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne ihbarı üzerine haberdar olduğumuz vakada, yaptığımız incelemelerde hızlı etki gösteren, güçlü rodentisit (fare zehri) kullanıldığını tahmin ediyoruz. Zehrin ayrıntısı Etlik Araştırma Enstitüsü'ne göndereceğimiz numunelerden tespit edilecektir.
- Yeryüzündeki leşleri temizleyerek salgın hastalıkların yayılmasını engelleyen ve ekolojik sağlığın sürdürülebilirliğini destekleyen akbabaların koruma altında olmalarına rağmen yaşanan bu vahşet hem büyük bir insanlık ayıbı hem de tükenme tehlikesi altındaki popülasyona vurulan büyük bir darbedir.
- Ne yazık ki bu tür zehirlenme vakalarının akbaba ölümlerinde büyük etkisi olmakta, hayvancılık için tehdit olarak görülen kurt, çakal, tilki gibi yırtıcı memelileri öldürmek amacı ile çevreye atılan zehirli etler akbabaları yok etmektedir.
- Benzer toplu ölüm vakalarına daha önce ilimizin önemli yaban hayatı koruma alanlarından olan Akdağ'da da rastlanmıştır. 200 metrekarelik bir alanda çiftler halinde ölüleri bulunan akbabaların üreme sezonundaki kayıpları, yuvalarda kalan yumurtaları aklımıza getirmekte ve acımızı katlayarak artırmaktadır."
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