Giresun'da HES'ten yapılan su tahliyesi sırasında akıntıya kapılan işçilerden biri hayatını kaybetti

Giresun’un Duroğlu Beldesi’nde hidroelektrik santralinden (HES) su tahliyesi sırasında Aksu Deresi yatağında duvar çalışması yapan 4 işçi akıntıya kapıldı. Olayda, 1 işçinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 işçi kurtarıldı.

Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin yaptığı açıklamada, bölgede bulunan Aksu Deresi’nin öğleden sonra debisinin yükseldiğini söyledi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, bölgede dere kenarında duvar çalışması yapan işçilerin suya kapıldığını ifade eden Çetin, "Sele kapılan işçilerden biri Duroğlu belde merkezinin biraz aşağısında vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğunu öğrendik" dedi.

Çetin, diğer işçinin cesedine ulaşıldığını aktararak, "Üzülerek söylüyorum ki diğer işçimiz maalesef hayatını kaybetti. Şu anda dere kenarında ekiplerce çıkarılma çalışmaları sürüyor” diye konuştu.

Görgü tanığı Timur Özdemir ise suya kapılan işçilerden birini son anda kurtardıklarını söyledi.

Özdemir, işçinin kütüğe tutunarak suda ilerlediğini gördüklerini ifade ederek, "Jandarma ve arkadaşlarla kurtarma için mücadele ettik. Halat yardımıyla kendisine ulaştık ve dere kenarına çektik" ifadesini kullandı.