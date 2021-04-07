Sri Lanka palmiye yağı ithalatını yasakladı

Dünyada en fazla kullanılan bitkisel yağ olan, kanser riski yarattığına dair açıklamalar bulunan ve çevrecilerin de eleştirdiği palmiye yağıyla ilgili sektörü şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Asya ülkesi Sri Lank 'palm yağı' olarak da bilinen palmiye yağının ithalatını ve yeni palmiye çiftliklerini yasakladı, var olan çiftliklerin de kademeli olarak kapatılması talimatı verdi.

Hindistan cevizi yağının önde gelen üreticilerinden Sri Lanka'da son yıllarda palmiye yağı ithalatının ve artan çiftlik sayısına dur demeye karar veren Cumhurbaşkanı Gotaboya Rajapaksa, amaçlarının palmiye yağı tüketimini bitirmek olduğunun altını çizdi. Rajapaksa, aşamalı kapatılacak palmiye çiftliklerinin yerine kauçuk ağacı ya da çevre dostu ürünler ekileceğini de vurguladı.

© AFP 2021 / CHAIDEER MAHYUDDIN Sri Lanka her yıl başta Endonezya ve Malezya'dan olmak üzere yaklaşık 20 bin ton palmiye yağı ithal ediyor. Palmiye Yağı Endüstrisi Birliği'nin verilerine göre ülkedeki palmiye çiftliklerinin toplam alanı 11 hektar civarında.

2014'te AB'de çıkarılan bir yasa gıda ürünlerinde palmiye yağı kullanan üretici firmaların bunu bu isimle malzeme listesinde göstermesini zorunlu hale getirmişti.

© AA Canan Karatay'dan palmiye yağı açıklaması Ferrero'nun sevilen markası Nutella başta olmak üzere birçok üründe kullanılan palmiye yağının kanser riskine işaret etmesi, sağlık ve çevreye etkilerini yeniden gündeme taşımıştı.

Nutella da o dönem kavanozlarının raflardan inmeye başladığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu: "Hem Türkiye hem de dünyada gıda ürünlerinde kullanılabilecek bitkisel yağ çeşitleri yasal mevzuatlar ile belirlenmiştir. Palmiye yağı bu anlamda AB mevzuatlarına da uygun olarak çikolatalar, kekler, bisküviler, dondurmalar, cipsler gibi pek çok farklı ürün grubunda ülkemizde de kullanılmaktadır. Hazırlanan raporda, kontaminantların varlığının, kullanılan sıvı ve katı yağların yanı sıra, bunların maruz kaldığı işlemlerle ilgili olduğunu da bildirmiştir."

Çevre örgütleri de en büyük sorunun palmiye yağının kendisinden ziyade, palmiye çiftlikleri olduğunu söylüyor. Yağışlı, tropik ormanların olduğu bölgelerde kurulan palmiye çiftliklerine yer açmak için ormanların kesilmesi ve avlanma nedeniyle orangutanların bir kısmının nesli de tükenme tehlikesi altında.

Palm oil orphans...these babies were supposed to spend 8-10 years with their moms before living on their own.



All of that was taken away from them and we are all responsible for it. Palm oil is used in so many products we all use. pic.twitter.com/Mo3YbEuLOR — Yashar Ali 🐘 (@yashar) April 2, 2021

​