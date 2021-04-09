İklim aktivisti Greta, BM zirvesine gitmeyecek: Gerekçe aşı dağıtımındaki adaletsizlik

İsveçli genç iklim aktivisti Greta Thunberg kasımda İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenecek 26. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP26) katılmayacağını açıkladı. 18 yaşındaki Thunberg bu kararına gerekçe olarak koronavirüs aşılarının eşitsiz dağıtımı sonucu yoksul ülkelerin zirveye katılamayacak olmasını gösterdi.
'Undemocratic': Greta Thunberg raises alarm over Covid impact on COP26 Climate Summit https://t.co/H2G7J9PNnQ— BusinessGreen (@BusinessGreen) April 9, 2021
Thunberg, herkesin aynı şartlar altında katılım gösterememesi halinde konferansın ertelenmesi gerektiğini de söyledi. Aslında Kasım 2020'de yapılması planlanan zirve koronavirüs nedeniyle bu yıla ertelenmişti.
Of course I would love to attend the Glasgow #COP26— Greta Thunberg (@GretaThunberg) April 9, 2021
But not unless everyone can take part on the same terms. Right now many countries are vaccinating healthy young people, often at the expense of risk groups and front line workers (mainly from global south, as usual...).
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2018'de 15 yaşındayken iklim değişikliğiyle mücadele için kampanya ve grevler başlatan, zamanla dünyada iklim değişikliği konusunda akla ilk gelen isimlerden birine dönüşen Thunberg, 2019'da Time dergisi tarafından 'Yılın Kişisi' seçilmişti.
Aynı yıl New York'ta düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı'na sıfır karbon salınımlı yelkeniyle giden Thunberg, kürsüden dünya liderlerine "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız" diye seslenerek deyim yerindeyse fırtına estirmişti. Thunberg'in aynı gün eski ABD Başkanı Donald Trump'a bakışı da zirveye damgasını vurmuştu.
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