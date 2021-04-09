İklim aktivisti Greta, BM zirvesine gitmeyecek: Gerekçe aşı dağıtımındaki adaletsizlik

ABD'deki son BM İklim Değişikliği Konferansı'nda dünya liderlerini "Bu ne cesaret" diyerek eleştiren iklim aktivisti Thunberg, bu yıl kasım ayında düzenlenecek zirveye ise katılmama kararı aldı. Thunberg, aşı dağıtımındaki adaletsizlik giderilmesi halinde ise fikrini değiştirebilir.

İsveçli genç iklim aktivisti Greta Thunberg kasımda İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenecek 26. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP26) katılmayacağını açıkladı. 18 yaşındaki Thunberg bu kararına gerekçe olarak koronavirüs aşılarının eşitsiz dağıtımı sonucu yoksul ülkelerin zirveye katılamayacak olmasını gösterdi.

'Undemocratic': Greta Thunberg raises alarm over Covid impact on COP26 Climate Summit https://t.co/H2G7J9PNnQ — BusinessGreen (@BusinessGreen) April 9, 2021

Zengin ülkelerin,genç ve sağlıklı nüfusu kasıma kadar aşılamış olacağının altını çizen Thunberg, AFP'ye verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: "Aşırı derecede adaletsiz aşı dağıtımı göz önüne alındığında, gelişmeler bu şekilde devam ederse COP26 konferansına katılmayacağım."

Thunberg, herkesin aynı şartlar altında katılım gösterememesi halinde konferansın ertelenmesi gerektiğini de söyledi. Aslında Kasım 2020'de yapılması planlanan zirve koronavirüs nedeniyle bu yıla ertelenmişti.

Of course I would love to attend the Glasgow #COP26

But not unless everyone can take part on the same terms. Right now many countries are vaccinating healthy young people, often at the expense of risk groups and front line workers (mainly from global south, as usual...).

Thread-> https://t.co/pr1u7TeZxn — Greta Thunberg (@GretaThunberg) April 9, 2021

2018'de 15 yaşındayken iklim değişikliğiyle mücadele için kampanya ve grevler başlatan, zamanla dünyada iklim değişikliği konusunda akla ilk gelen isimlerden birine dönüşen Thunberg, 2019'da Time dergisi tarafından 'Yılın Kişisi' seçilmişti.

Aynı yıl New York'ta düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı'na sıfır karbon salınımlı yelkeniyle giden Thunberg, kürsüden dünya liderlerine "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız" diye seslenerek deyim yerindeyse fırtına estirmişti. Thunberg'in aynı gün eski ABD Başkanı Donald Trump'a bakışı da zirveye damgasını vurmuştu.