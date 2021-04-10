Karayipler'deki St. Vincent Adası’ndaki La Soufriere Yanardağı ikinci kez patladı

Bugün meydana gelen patlamanın, ilkine göre daha küçük olduğunu belirten yetkililer, herhangi bir hasara yol açmadığını duyurdu.

Guyana, Antigua ve Barbuda başta olmak üzere civardaki Ada ülkeleri, patlama tehlikesine karşı tahliye edilen yaklaşık 16 bin kişiye geçici olarak sınırlarını açabileceğini bildirdi.

LOOK: An explosive second and third eruption rocked La Soufrière volcano on the eastern Caribbean island of St. Vincent on Friday.



Roughly 16,000 people who live in the 'red zone' near the volcano were forced to evacuate pic.twitter.com/wc4kAkTN4E — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) April 10, 2021

Uzmanlar, bu tür patlamaların günlerce sürebileceği uyarısında bulundu.

8 Nisan’da Ada sakinleri tahliye edilmişti

Bilim insanlarının yanardağın faaliyete geçtiğine ilişkin uyarılarını dikkate alan hükümet, 8 Nisan’da Ada sakinlerini tahliye etmişti.

#LaSoufriere volcano erupts in St. Vincent spewing ash 20,000 feet into the air 🌋 residents have been evacuated.



pic.twitter.com/Sb3V0uPqfh — Michael Pegram (@MichaelNBC12) April 10, 2021

Yetkililer, dün erken saatlerde ilk patlamanın gerçekleştiğini ve La Soufriere Yanardağı'ndan fışkıran küllerin yaklaşık 7 kilometre yüksekliğe kadar yayıldığını bildirmişti.

En son 1979'da faaliyete geçen La Soufriere'de 1902'de meydana gelen patlamada 1500’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.