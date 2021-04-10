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    Tavşan Adası koruma alanı ilan edildi

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/cevre/202104101044241524-tavsan-adasi-koruma-alani-ilan-edildi/

    Tavşan Adası ve çevresi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile koruma alanı ilan edildi, karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

    'Tavşan Adası' olarak bilinen Neoandros Adası ve çevresini kapsayan alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile koruma alanı ilan edildi.

    Resmi Gazete yayınlanan kararda, "İstanbul İli, Adalar İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tavşan (Balıkçı) Adası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsü'nün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesine 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Deniz Yaşamını Koruma Derneği, şu ifadeleri kullandı:

    • "2015 yılından bu yana Adalar çevresinde ki eşsiz biyoçeşitliliği korumak, karşı karşıya olduğu tehditleri azaltmak ve geleneksel balıkçılığa yönelik tehditlere çözüm önerileri üretmek üzere; Neandros (Tavşan) Adası çevresinde bir koruma alanı oluşturulmasını istedik. Daha kapsayıcı olabilmek adına, Kadıköy’den Tuzla’ya kadar tüm Kent Konseyleri ve Kaymakamlıklara konu hakkında bilgilendirerek, yerel Sivil Toplum Kuruluşları ve Balıkçı kooperatiflerinden görüşler alarak, balıkçılık ve deniz koruma alanlarıyla ilgili yerel ve ulusal çalıştaylara katılım sağlayarak, Adalar ve denizel çevresinin daha etkin korunması için ortak akıl oluşturmaya çalıştık.
    • Bugüne kadar yapılan çalışmaların ilgi gruplarıyla paylaşılması, değerlendirilmesi, sorunlara ortak çözümler üretilmesi için teknik işbirliği sağlanması amacıyla ilgili tüm tarafların katılımıyla 6 Nisan 2017 Perşembe günü Heybeliada Su Sporları Merkezi’nde “İstanbul Adaları Denizel Alan Koruma ve Sürdürülebilir Küçük Ölçekli Balıkçılık Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştaya TÜDAV (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı) ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından teknik destek sağlandı.
    • Tüm çalışmaların nihayetinde gelecek deniz yaşamının sürdürülebilirliği için, alanında uzman bilim insanlarının danışmanlığı ve ilgili tüm Sivil Toplum Kuruluşları ve gönüllüleri ile birlikte yapmış olduğumuz başvurunun ardından; öncelikle Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğümüz ve Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile Neandros (Tavşan) Adası koruma altına alınmıştır. Bu kararın alınmasında emeği olan herkese teşekkür ediyoruz."

    Marmara Denizi'nde yaşayan balıklara, nadir mercanlara ev sahipliği yapan Neandros adası ve çevresi gırgır avcılığı nedeniyle tehlike altındaydı. Çevreciler, İstanbul'un ekosistemi için çok önemli yeri olan Neandros Adası ile çevresinin her türlü avcılığa kapatılmasını istiyordu.

    Neandros, 90 metre uzunluğuyla Prens adalarının en küçüğü ve Akdeniz'in nadir siyah mercanları ve kırmızı gorgonlarına da ev sahipliği yapıyor. Pek çok balık türü de Adalar ve çevresinde yaşıyor ve bu alanda yumurtluyor.

    Etiketler:
    Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Marmara Denizi, Koruma alanı, Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Tavşan Adası
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