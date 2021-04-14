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    Seben Fosil Ormanı, Hoçaş, Bolu

    Türkiye'nin ilk fosil ormanı UNESCO yolunda

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    Sputnik Türkiye
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    Bolu'nun Seben ilçesi Belediye Başkanı Fatih Kavak, 2013 yılında Türkiye'nin ilk fosil ormanı ilan edilen Hoçaş Fosil Ormanı'nın, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için çalışma başlattıklarını bildirdi.

    Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Hoçaş Köyü civarında yaşanan erozyon sonucunda ortaya çıkan ve Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü öncülüğünde İstanbul ve Osmangazi üniversiteleri akademisyenleri tarafından çeşitli araştırmalar yapılan fosil ormanın uluslararası arenada da tanınırlığının arttırılması amacıyla çalışma yürütülüyor.

    Seben Belediye Başkanlığı da Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2005 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilen ve 2013'te ise Türkiye'nin ilk fosil ormanı ilan edilen alanın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından tescil edilmesi amacıyla bir araştırma ve çalışma ekibi kurdu.

    Hoçaş Köyü’ne yaklaşık 500 metre uzaklıkta 900 rakımlı bölgedeki 975 hektarlık alanda bulunan fosil ormanında, 18 ila 19 milyon yıl öncesine tarihlenen palmiye, kavak, söğüt, sedir, 3-5 ibreli çam, sığla, meşe ve zelkova ağaçları, yaprak ve dal fosilleri ile balık fosilleri yer alıyor.

    Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, belediye olarak söz konusu bölgenin turizm merkezi olarak geliştirmesi ile ilgili girişimlerde bulunduklarını söyledi.

    Asıl amaçlarının fosil ormanının UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmesi olduğunu ifade eden Kavak, "Ekoturizmin revaçta olduğu bu günlerde, başlamış olduğumuz çalışma sonucunda Hoçaş Fosil Ormanı'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi için çalışacağız" dedi.

    Kavak, yaptıkları araştırmalar sonucunda Seben'de bulunan fosil ormanının bir benzerinin de Yunanistan'ın Midilli Adası'nda olduğunu gördüklerine değinerek, "Kısa bir araştırma sonucunda gördük ki dünyada bizim en yakınımızda Midilli Adası'nda buna benzer bir çalışma yapılmış. Midilli Adası'ndaki fosil ormanı da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiş. Yıllık 20 milyon civarında turist küçük adaya gelip orayı ziyaret ediyorlar. Seben bazında düşündüğümüz zaman, ekoturizmin canlanması açısından, fosil ormanı çok büyük bir nimet. Türkiye'de ilk olması hasebiyle de turist çekme ve ekoturizmin canlanması noktasında Hoçaş Fosil Ormanı bir mihenk taşı olacak" diye konuştu.

    ‘Ekoturizm açısından her şeye sahip’

    Kavak, Seben'deki fosil ormanın UNESCO'ya girmesi için yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler verdi:

    "Bununla alakalı çalışmalarımıza başlıyoruz. Bu oldukça uzun bir süreç. Bu süreci yürütecek bir ekip kurduk. Bu ekibimiz süreç dahilinde çalışmalarını yerine getirecek ve UNESCO listesine girme noktasında elimizden geleni yapacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığından da alacağımız destekle inşallah Hoçaş Fosil Ormanı'nı UNESCO listesine katma noktasındaki çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz.”

    Başkan Kavak, Hoçaş'daki fosil ormanının Türkiye'de ilk olmasının hem Bolu hem de Türkiye açısından çok önemli olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

    "Ekoturizm açısından Seben her şeye sahip. Seben Gölü'müz var. Türk tarihinde, Türk coğrafyasında 'Nevruz' isimli tek tepe ilçemizde. Solaklar Kayaevleri'miz var. 333 tane mağaradan oluşan Muslar Kayaevleri'miz var. Erken Bizans döneminden kalma ve şu anda yüzde 30 civarı ayakta olan Çeltikdere Kilisesi var. Kınıkçı, Kuzderesi ve Dokumacılar kanyonlarımız var. Yani ekoturizmin ilçemizde aktif hale getirilmesi noktasında her şeye sahibiz. Sadece bu bileşenlerin etkin bir şekilde bir araya getirilmesine ihtiyacımız var. İnşallah ekoturizm açısından Bolu'da ve Türkiye'de söz sahibi bir yer haline geleceğiz."
    Etiketler:
    UNESCO Dünya Mirası Listesi, Orman, Fosil, Bolu
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