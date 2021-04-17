Filipinler'de 25 milyon dolar değerindeki midye kabuklarına el konuldu

Filipinler'de yaklaşık 25 milyon dolar (201 milyon 800 bin TL) değerinde, yasa dışı olarak toplanan yaklaşık 200 ton dev midye kabukları ele geçirildi.

Filipinler Sahil Güvenlik yetkilileri, ekolojik koruma altında olan Palawan eyaletinde, tanesi 250 kiloya kadar ulaşan, yerel deniz ekosistemi için hayati önem taşıyan 25 milyon dolar değerinde dev midye kabukları ele geçirdi.

Demirören Haber Ajansı'na göre yetkililer, deniz ekosistemini kalıcı olarak etkileyecek dev midye kaçakçılığının bir suç olduğunu belirtti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Filipinler, dünyanın dev tropikal deniztarağı türlerinin çoğuna ev sahipliği yapmakta. "Tridacna gigaları" adı verilen dev midyeler, insanlar tarafından yenen birçok balık türü için besin kaynağı olan deniz yosunu içeriyor.

Midye kabuklarının ise mücevherlerde ve süslemelerde fildişi yerine kullanılıyor.