İzmir'de dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı: 500 kestane ve meşe ağacı yandı

Bademli Mahallesi Kervan Yaylası yolu Aşağı Harlık bölgesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangının kontrol altına alınmasında, bölgedeki yağışın da etkili olduğu öğrenildi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan yangında, 3 dekar ormanlık alanda yaklaşık 500 kestane ve meşe ağacı yandı.

Mahalledeki vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarında ekiplere destek vermişti.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangına neden olan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için jandarma tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.