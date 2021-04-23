İstanbul'da sıcaklıklar yaklaşık 6 derece düşecek

Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu tahmin haritasına göre yarından itibaren Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları yaklaşık 6 derece düşecek.

Birkaç gündür güneşli havanın hakim olduğu Türkiye'de yarından itibaren yeni bir yağışlı hava dalgası hakim olacak.

Türkiye’nin kuzeybatısından girecek olan sağanak yağış, özellikle Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz’in batısını etkileyecek. Sağanak yağışlarla birlikte sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş meydana gelecek.

Yağışlar bu gece başlıyor

Sözcü'nün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndan aktardığı son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Çanakkale ile Edirne’nin güney, Balıkesir’in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.