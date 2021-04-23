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    Greta Thunberg

    İklim Zirvesi'nde konuşan Greta'dan dünya liderlerine: Krizi görmezden geliyorsunuz

    © AP Photo / Olivier Matthys
    Çevre
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    https://tr.sputniknews.com/cevre/202104231044342735-iklim-zirvesinde-konusan-gretadan-dunya-liderlerine-krizi-gormezden-geliyorsunuz/

    ABD Başkanı Joe Biden’ın ​​​​​​​40 dünya liderine gönderdiği davet üzerine sanal ortamda yapılan İklim Zirvesi'nde konuşan aktivist Greta Thunberg, "Hala doğrudan ya da dolaylı olarak vergilerle fosil yakıtlara ödenek aktarılıyor olması rezalet" dedi ve koyulan iklim hedeflerinin yetersiz olduğunu belirtti.

    Genç iklim aktivisti Greta Thunberg, Biden’ın 26 ​Mart'ta 40 ülke liderine ve Avrupa Birliği'ne (AB) gönderdiği davet üzerine dün gerçekleşen, ABD'nin ev sahipliğindeki sanal iklim zirvesinde konuşma yaptı. 

    Fosil yakıt sübvansiyonlarının sona ermesini talep eden 18 yaşındaki Thunberg, liderlerin 'krizi görmezden geldiklerini' söyledi. 

    Thunberg, dünya liderlerini eleştirerek "Sizin gibi iktidardaki kişiler, bu gerçekten daha ne kadar uzaklaşabileceğinizi düşünüyorsunuz? İklim krizini, eşitliğin küresel boyutunu ve tarihi emisyonları görmezden gelmeye ne kadar devam edebileceğinizi düşünüyorsunuz? Şimdilik bu işten sıyrılıyorsunuz ama insanlar elbet bir gün bu zamana kadar neler yaptığınızı farkına varacak" dedi. 

    'İklim acil durumunu hiç anlamadığımızın kanıtı'

    Liderlerin verdiği emisyon azaltma taahütlerinin olması gerekenden çok daha geride kaldığını belirterek yetersiz olduğunu söyleyen Thunberg, "Yıl olmuş 2021, halen bu tartışmayı yapıyor olmamız ve dahası, fosil yakıtları vergi mükelleflerinin parasını kullanarak doğrudan veya dolaylı olarak sübvanse ediyor olmamız bir rezalet. Bu, iklim acil durumunu hiç anlamadığımızın kanıtı" diye konuştu. 

    ​'Benim neslim mücadele etmeden asla vazgeçmeyecek'

    Dünya liderlerini ve mevcut jenerasyonu küresel iklim için atılabilecek adımları 'demeden vazgeçmekle' suçlayan Thunberg, "Sizin aksinize, benim neslim mücadele etmeden asla vazgeçmeyecek" ifadelerini kullandı. 

    Thunberg ayrıca, ABD'nin 2009'da fosil yakıt kullanımını sona erdirmeyi taahhüt etmesine rağmen hala kullanmaya devam etmesini de eleştirdi. Çevre alt komitesine başkanlık eden Kongre Üyesi Ro Khanna ise kendisinin ve diğer Demokratların, Kongre'de incelenen bir sonraki altyapı paketinde milyarlarca dolarlık sübvansiyonların sona ermesini desteklediğini söyledi.

    İklim Zirvesi'nde konuşan liderlerin çoğu sera gazı emisyonlarını, karbon emisyonlarını ve fosil yakıt kullanımını azaltmak veya bitirmek için 2030'u ya da 2050'yi hedeflediklerini söylemişti. 

     Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2015 yılında sunduğumuz ulusal katkı beyanı çerçevesinde 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında yüzde 21'e varan azalma bekliyoruz. Katkı beyanımıza göre 2012-2030 yılları arasında 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu engellenecektir" ifadelerini kullanmıştı. 

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, 2050 yılına kadar Rusya'da birikmiş net emisyon hacmini önemli ölçüde sınırlandırma hedefi koyduklarını belirterek uluslararası işbirliği çağrısında bulunmuştu

    Etiketler:
    Joe Biden, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, karbon emisyonu, Gaz emisyonu, Emisyon, İklim kriziyle mücadele, İklim krizi, Greta Thunberg, ABD, iklim zirvesi
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