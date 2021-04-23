NASA'dan Azmak Deresi paylaşımı

NASA, Instagram hesabından Muğla Akyaka'da bulunan Azmak Deresi ile ilgili bir paylaşımı hikayesinde paylaştı.

Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA), Instagram hesabından Azmak Deresi ile ilgili bir paylaşımı hikayesinde paylaşarak ‘Azmak Deresi'nin güzelliğini yaşayın’ ifadelerini kullandı.

‘Sakin Şehir’ olarak da anılan Akyaka'da bulunan Azmak Deresi, su samurundan deniz kaplumbağasına onlarca hayvan türü ile bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki çeşitlerine ev sahipliği yapıyor.

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği dere tekne veya kanoyla gezilebiliyor.