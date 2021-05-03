İkizderelilerden destek çağrısı: Gücümüz kalmadı, durduramıyoruz

Cengiz İnşaat'ın İşkencedere Vadisi’ne yapmak istediği taş ocağına karşı mücadele eden köylüler, dayanışma çağrısı yaparak, “Allah aşkına herkes bize destek versin” dedi. Alana giden CHP’li Mehmet Bekaroğlu da “Gücümüz kalmadı, durduramıyoruz. Buradaki insanların moralleri bozuldu. Pandemi var, hiçbir destek gelmiyor” ifadelerini kullandı.

Rize’de İşkencedere Vadisi’nde çalışan iş makinelerine engel olmak isteyen köylüler, sabahın erken saatlerinde alana gitti.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, jandarma yolları kapattığı için çalışma yapılan bölgeye ancak ormanın içinden geçerek varabilen köylüler, iş makinesinin önünde bulunan ağaçlara Türk bayrağı asarak direnişe geçti.

Bu sırada bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. İkizdereli kadınlar, doğa severlerin kendilerine yardım etmesini istedi. Alana giden CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da sosyal medya hesabından İşkencedere Vadisi’nde çalışan makineler için “Gücümüz kalmadı, durduramıyoruz” diye isyan etti.

‘Azınlık kaldık’

Direnişin ilk günlerinden itibaren çalışma alanına gittiğini söyleyen köylü bir kadın, şunları söyledi:

"Sabahın dördünde kalktık, sahur yaptık. Uyumadan, yatmadan yollara koyulduk. Askerimizle yine karşı karşıya geldik. Yine barikatlar kurulmuş, yol vermediler bize. Kepçe hala çalışıyor. Biz azınlık kaldık.”

Bundan sonra nerede benzer bir şey olsa oraya gideceğini söyleyen köylü kadın “İnsan başına gelmeden bilemiyor. Perişan olmuşuz. İşimizi gücümüzü hep bıraktık. Yazık günah değil mi bize? Biz burada yaşayıp mis gibi havayı solumak istiyoruz" dedi.

‘Dere tamamen taşla dolmuş vaziyette’

İşkencedere köylülerine destek veren CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şunları kaydetti:

"İkizdere. Gücümüz kalmadı, durduramıyoruz. Şahit olun; biz bu kötülüklere, işlenen bu katliama, doğa cinayetine karşı çıktık. Kimsenin gücü kalmadı. Buradaki insanların moralleri bozuldu. Pandemi var, hiçbir destek gelmiyor. Herkese ceza yazıyorlar. Bu güzelim yerler gidiyor. Dün Ordu milletvekilimiz bu derede alabalık yakaladı, şu anda tamamen taşla dolmuş vaziyette.”

İkizdere...

Gücümüz kalmadı, durduramıyoruz. Şahit olun; biz bu kötülüklere, işlenen bu katliama, doğa cinayetine karşı çıktık. pic.twitter.com/gFIo2ko6LA — Mehmet Bekaroğlu (@MBekaroglu) May 2, 2021

‘Hayati Yazıcı, sen tanrı mısın?’

Hayati Yazıcı’nın geçen günlerde köylülerle yaptığı toplantıyı hatırlatarak "En kısa sürede burayı eski haline getiririz" diye konuşmasına tepki gösteren Bekaroğlu, “Hayati Yazıcı, sen tanrı mısın? Neyi eski haline getireceksin? Bir avuç toprak milyonlarca senede oluyor. Bir tane ağaç, kaç senede yetişiyor? Biz bu kötülüğe karşı çıktık. Burada işlenen cinayete karşı çıktık. Canlıların, yaşam alanlarımızın yok edilmesine karşı çıktık. Bu kadarına gücümüz yetiyor. Nefes aldığımız müddetçe karşı çıkmaya devam edeceğiz. Burası şuradaki iki, üç tane tane köyün değil, üç, beş tane hanenin değil, burası bütün Türkiye'nin. Bu zenginlikler yok ediliyor. Siz evlerinizde pandemi korkusuyla yatıyorsanız ben ne diyeyim? Ben bu kötülüğe karşı çıkıyorum, evimde de yatmıyorum" diye isyan etti.