Menekşe Deresi deniz salyası ile kaplandı

Marmara Denizi'nde son aylarda sık görülmeye başlanan deniz salyası, İstanbul'un farklı bölgelerdeki kıyı şeritlerini kapladı. Bir süredir etkisini gösteren ve müsilaj olarak adlandırılan tabaka Küçükçekmece Gölü'ne kadar uzandı.

Küçükçekmece Gölü'nü Marmara Denizi'ne bağlayan Menekşe Deresi bugün deniz salyası ile doldu. Sabah saatlerinde denizden dereye doğru giren salya tabakası iki saat içinde derenin büyük bir bölümünü kapladı. Bölgede yaşayanlar yıllardır böyle bir manzara ile karşılaşmadıklarını belirtti.

Küçükçekmece'de yaşayan ve salya tabakasının dereyi kapladığı anlara şahit olan Metin Aydın, "25 senedir buradayım ilk defa böyle bir manzara ile karşı karşıyayım. Burası Küçükçekmece Gölü'ne bağlı, iki saat içinde bu kadar doldu. Eskiden bazen yeşil su gelir giderdi ama bu sefer farklı. Ne olduğunu bilmiyorum, yakında bütün balıklar ölecek" dedi.