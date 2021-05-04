Resmi Gazete'de yayınlandı: Balon balığı avlayana 5 TL ödeme yapılacak

Resmi Gazete'de Marmara, Ege ve Akdeniz'de sıkça görülmeye başlanan ve çok zehirli olan balon balıklarının avlanmasının desteklenmesine yönelik karar yer aldı.

Kararda, "Balon Balığı avcılığının desteklenmesi Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanunun 19'ncu maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Karara göre balık başı 5 TL ödeme yapılacak.