Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İkizdere açıklaması: Bölge halkının endişe etmesini gerektirecek bir durum yok

Rize'nin İkizdere ilçesinde taş ocağı projesine karşı tepkiler sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün'den açıklama geldi. Eyigün, "Bölge halkının endişe etmesini gerektirecek bir durum yok" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Rize'nin İkizdere ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda 'Rize İyidere Lojistik Limanı' ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Projenin hem bölgedeki illerin ekonomisine hem de ülkedeki ticaret hacmine önemli katkılar sağlayacağını belirten Eyigün, "Projenin işletmeye açılması ile Rize'de liman faaliyetlerinde hizmet veren işletmelerde ilk etapta 1000 kişi doğrudan, 8 bin kişi de dolaylı istihdam edilecek" ifadesini kullandı.

Eyigün, İkizdere ilçesindeki taş ocağında incelemelerde bulunarak, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü.

Yapılan çalışmalarla ilgili bölge halkının çevresel endişeleri olmasını anlayışla karşıladıklarına işaret eden Eyigün, "Bölge halkının endişe etmesini gerektirecek bir durum yok. Liman, çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla ve çevreye karşı etkileri azami şekilde kontrol altına alınarak inşa ediliyor" görüşünü paylaştı.