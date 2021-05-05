Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını

Muğla'da Ortaca ilçesi Gökbel mevkiindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 11 arazöz, dozer, iki su tankeri ve 50 yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.