Tarkan'ın ardından Sezen Aksu'dan da İkizdere'deki köylülerin nöbetine destek

Rize’nin İşkencedere Vadisi’nde yapılmak istenen taş ocağına karşı devam eden nöbet eylemine bir destek de müzisyen Sezen Aksu'dan geldi. Aksu, "Bizim iktidarlara verdiğimiz geçici yetki yaşam alanlarımız ve hayatlarımız elimizden alınsın diye değil" dedi.