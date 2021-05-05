Tarkan'ın ardından Sezen Aksu'dan da İkizdere'deki köylülerin nöbetine destek

Rize İkizdere’de bulunan İşkencedere Vadisi’nde taş ocağı için başlayan yol açma çalışmalarına karşı çıkan köy halkının alana girişine izin verilmedi.
Söz konusu taş ocağına karşı nöbet eylemi başlatan köylülere Tarkan'ın ardından Sezen Aksu da destek verdi.
Kendi internet sitesinden açıklama yapan Aksu, şu ifadeleri kullandı:
"Bu memleket bizim, analarımızın, babalarımızın, çocuklarımızın memleketi... Bizim iktidarlara verdiğimiz geçici yetki yaşam alanlarımız ve hayatlarımız elimizden alınsın diye değil... Halkınıza böyle davranmakta ısrar ederseniz yetkinizi aşmış ve meşruiyet zeminini kaybetmişsiniz demektir."
Öte yandan Tarkan, Aksu'nun açıklamasını Twitter hesabından 'İkizdere sahipsiz değildir', 'İkizdere direniyor' ve 'İkizdere taş ocağı olmasın' etiketleriyle paylaştı.
🙏🏻💚 #İkizdereSahipsizDeğildir #İkizdereDireniyor #İkizdereTaşOcağıOlmasın pic.twitter.com/lzjFlsYIFv— Tarkan (@tarkan) May 5, 2021
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