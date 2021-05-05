Sivas'ta tuzak kurarak keklik avlayan kaçak avcıya 7 bin lira ceza

Sivas'ın Kangal ilçesinde kaçak olarak keklik avlayan kişiye 7 bin lira ceza verildi.

Kangal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşildere köyünde gerçekleştirdiği devriye görevi sırasında tuzak kurarak keklik avlayan 53 yaşındaki kaçak avcıyı yakaladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Jandarma ekipleri alanda yaptıkları aramada 4 canlı keklik, 2 ipli avlanma tuzağı, 1 kamuflaj malzemesi, 5 kafes ve 3 kafes taşıma çantası ele geçirdi.

Keklikler ve kaçak avda kullanılan malzemeler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, avcıya 7 bin lira ceza uyguladı.