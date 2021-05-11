Türkiye’de ilk kez 'Küçük Çöl Toygarı' görüldü

Yaşam alanı çöl ve kurak araziler olan Küçük Çöl Toygarı’nın İstanbul’da fotoğraflanması kuş araştırmacıları ve gözlemcileri arasında sevinçle karşılandı.

İstanbul Beykoz’un Karadeniz kıyısında yer alan Riva çayırlarında doğa fotoğrafçısı Metin Tuncer tarafından kaydedilen kuş türü ile Türkiye’deki belgelenmiş kuş türü sayısı 451’e yükseldi.

15 yıldır su altı fotoğrafçılığı yapan ve son yıllarda çektiği kuş fotoğraflarıyla da dikkat çeken Tuncer, Türkiye’ye yeni bir tür kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Yolunu şaşırmış bir birey olduğunu düşünüyoruz. Bu türün normalde yaşam alanı çöl ve kurak araziler olduğu için görülme ihtimali açısından bizler güney bölgelerimizde bekliyorduk. Ama bu minik kuş bizlere büyük bir sürpriz yaptı ve neredeyse Türkiye’nin en kuzeyinden hepimize merhaba dedi. 15 yıldır yaptığım su altı fotoğrafçılığının ardından son 4 yıldır kuşları da çekiyorum. Doğayla uzun süredir ilgiliydim. Ve bu tecrübe ülkeme yeni bir kuş türü kazandırmayı da eklediğim için son derece mutluyum" diye konuştu.