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    Ankara'da flamingo avı: 'Akıl alır gibi değil, bunu yapan insan olamaz'

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    https://tr.sputniknews.com/cevre/202105111044470727-ankarada-flamingo-avi-akil-alir-gibi-degil-bunu-yapan-insan-olamaz/

    Ankara'nın yakınındaki kuş cennetinde, avcılar tarafından vurulmuş cansız flamingo bedenini görenler tepki gösterdi. Foto muhabiri Alperen Kaya, "Böylesine değerli bir kuş cennetinde avcıların kuşları hedef alması akıl alır gibi değil. Bu kuşları silahla, tüfekle vuran, bunu yapan insan olamaz" dedi.

    Kuşların göç yolu üzerinde bulunan başkentin yanı başındaki kuş cenneti Mogan Gölü, her yıl yüzlerce farklı türde binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Geçen günlerde bu cennet gölün kıyısında avcılar tarafından vurulmuş bir flamingonun cansız bedeni dikkat çekti.

    Hürriyet gazetesinden Rıza Özel'in haberine göre bölgede kuşları kayıt altına alan doğa fotoğrafçılarının bulduğu göğsünden vurulmuş flamingo, çevrecileri isyan ettirdi.

    Ankara'da 327 farklı kuş türünün tespit edildiğini dile getiren Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Ornitolog Dr. Arzu Gürsoy Ergen, flamingoların iri yapıları ve görselliği ile bu kuşlar arasında 'Bayrak tür' olduğunu belirtti. Ergen şunları söyledi:

    • "Sulak alanları kaybettikçe yaşam alanları daraldığı için çevremizdeki kuşların nüfusu azalıyor. Ankara yüzlerce türe ev sahipliği yapıyor. Genel olarak maalesef avcılıkla ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Bilinçli avcıların yanı sıra bilinçsiz avcılar da var. En önemlisi bu dönemde avcılık yasak. Hiçbir şekilde hiçbir kuşa silah doğrultmak doğru olmadığı gibi zaten yasak. Hele ki flamingo zaten zararsız bir kuş. Vicdanı olan böyle bir güzelliğe silah doğrultmaz. Ama maalesef göç yollarındaki kuşların yuvası göllerde yoğun insan aktivitesi görülüyor."

    'Bir an önce hayvan hakları yasasının çıkarılmasını diliyorum'

    Ornitofoto Kuş ve Yaban Hayatı Fotoğrafçıları Derneği Başkanı Mehmet Gürbüz de "Ankara ve çevresi kuş fotoğrafçıları için Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri. Doğa fotoğrafçıları, birçok farklı türü bu çevrede görüp fotoğraflayarak ölümsüzleştirme şansı buluyor. Ama bakıyorsunuz birileri de bu canlıları öldürmeye çalışıyor. Hiçbir kişiye zararı olmayan hatta ekosisteme birçok faydası olan bir hayvanı öldürerek kim nasıl bir haz alabilir? Bir an önce hayvan hakları yasasının çıkarılmasını ve bunu yapanların en ağır cezalarla bedel ödemesini diliyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

    'Fotoğraflarını çekerken bile kuşları ürkütmemek için çabalıyoruz'

    Kuşun cansız bedenini bulanlar arasında yer alan foto muhabiri Alperen Kaya, "Fotoğraflarını çekerken bile buradaki kuşları ürkütmemek için çabalıyoruz. Böylesine değerli bir kuş cennetinde avcıların kuşları hedef alması akıl alır gibi değil. Burada kuş gözlemi yapan fotoğraf çeken her insanın hayali, gelecek yıl aynı türleri bir daha görebilmek. Ama bu kuşları silahla, tüfekle vuran, bunu yapan insan olamaz" dedi.

    Etiketler:
    Hayvan hakları, Yasa, Fotoğrafçı, Kuş Cenneti, insan, Avcılık, av, Flamingo
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