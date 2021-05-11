Güneydoğu'da kuraklık alarmı: Rekolte kaybı yüzde 80

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cevat Delil, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında ve Diyarbakır'da özellikle kuru arazilerde yüzde 80 kayıp var. Diyarbakır'daki toplam kaybımız yüzde 60 civarındadır" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bir önceki yıla oranla bu sene yağışlar yüzde 40 azaldı. Bu durum, özellikle hububat alanında önemli bir merkez olan bölgede kuraklığa sebep oldu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cevat Delil, kuraklıkla karşı karşıya olduklarını söyledi.

‘Kuraklıkla karşı karşıyayız, buna karşı nakdi destek istiyoruz’

Çiftçinin bu yıl tarlalarda hasat yapamayacağı için desteğe ihtiyacı olduğunu kaydeden Delil, barajlardaki suyun çiftçilerle buluşması gerektiğini de ifade etti. Delil şöyle konuştu:

"Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere özelde Diyarbakır, meteoroloji verilerine göre yüzde 45-50'ye yakın az yağış aldı. Tarlalarda kuraklık kendini ciddi anlamda hissettirmiş ve kuraklıkla karşı karşıyayız. Çiftçimiz bu üretimi yaparken ciddi üretim maliyetleri var. Gübre, tohum, ilaç ve mazot girdileri ciddi bir masraftır. Çiftçimiz üretimi elde edemeyecek, tarlalarda hasat yapamayacak. Hasat yapılmadığından dolayı çiftçimiz hiçbir şey elde edemeyeceği için bankalara, kredi kooperatifine ve şahıslara olan borçlarını ödeyemeyecek. Biz diyoruz ki ciddi bir kuraklık var, buna karşı özellikle bankalar, özel bankalar dahil olmak üzere tarım kredi kooperatiflerinden nakdi destek istiyoruz.”

‘Diyarbakır'daki toplam kaybımız yüzde 60 civarında’

Delil, iklimlerin değiştiğini ve bu durumların sık sık yaşanacağını söyleyerek “Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında ve Diyarbakır'da özellikle kuru arazilerde yüzde 80 kayıp var. Bu da ciddi anlamda bir etki yaratacaktır. Diyarbakır'daki toplam kaybımız yüzde 60 civarındadır. İklimler değişiyor, bunları artık sık sık yaşayacağız. Bizim talebimiz Silvan Barajı, Dicle Barajı ve Kralkızı Barajı gibi barajlardaki suyun çiftçilerle buluşması. Bir türlü çiftçimizi suyla buluşturmadık. Suyu çiftçimizin tarlasına götürmemiz gerekiyor ki bu kuraklıktan etkilenmeyelim. Bu nedenle arazilerimizi suyla buluşturmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.