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    Türkiye’nin su raporu: Nisan yağışları yüzde 50 azaldı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/cevre/202105121044481231-turkiyenin-su-raporu-nisan-yagislari-yuzde-50-azaldi/

    Türkiye genelinde Nisan ayı boyunca yağışlarda azalmanın meydana geldiğine dikkat çekilen su raporunda, “Tarımsal üretim ciddi şekilde etkilenecek” denildi. Raporda Nisan ayı yağışlarında Doğu Anadolu’da yüzde 76, Güneydoğu Anadolu’da yüzde 90, Türkiye genelinde ise yüzde 50 azaldığı belirtildi.

    Türkiye’yi etkileyen kuraklık sorununa ilişkin Su Politikaları Derneği tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye 2020-2021 tarım sezonuna kurak bir ortamda giriyor. 

    Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre, raporda, “Kümülatif alansal yağışların ülkenin çok büyük bir bölümünde normale göre ortalama yüzde 30 azaldı. Özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Mardin, Siirt, Batman illerinde yağışlardaki azalma mevsim normallerine göre yüzde 50’yi aştı” deniyor.

    Raporda, bu bölgelerin son yılların en kurak dönemini yaşandığı vurgulanırken, bu durumun en çok Şanlıurfa’daki hububat ve baklagil üretimini etkileyeceğine dikkat çekilerek, “Şanlıurfa’da yaklaşık olarak 5 milyon dönüm alanda kuru tarım yapılmaktadır. Ülkemizin kırmızı mercimek üretiminin yüzde 36’sı, buğdayın yüzde 12’si, arpanın yüzde 14’ü Şanlıurfa’da, kırmızı mercimeğin ise yüzde 95’i Güneydoğu Anadolu bölgesinde üretilmektedir. Ülkemizin buğday üretiminin yaklaşık yüzde 14’ü, arpa üretiminin ise yaklaşık yüzde 16’sı Güneydoğu Anadolu bölgesi karşılamaktadır. Bu bölgelerdeki tarımsal üretim ciddi şekilde etkilenecek ifadeleri kullanıldı.

    Büyük Menderes Havzasında da son 50 yılın en kurak döneminin yaşandığına da dikkat çekilen raporda, yağışlarda geçen yıla göre yüzde 24 azalma meydana geldiği vurgulandı.

    Nisan ayı yağışlarında Doğu Anadolu’da yüzde 76, Güneydoğu Anadolu’da yüzde 90 azalış olduğu, Türkiye genelinde Nisan yağışlarının yüzde 50 azaldığı belirtilen raporda, “Yağışlar normale göre yüzde 48, 2020 yılı Nisan ayına göre yüzde 39 azaldı” denildi.

    Meteoroloji Yüksek Mühendisi Hamza Özgüler ile Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız tarafından hazırlanan raporda, 2021 kış döneminde Konya, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Amasya, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Şanlıurfa, Mardin ve Artvin çevrelerinde yağış miktarının yüzde 40 eksildiği belirtildi.

    Raporda ayrıca şebekelerdeki kayıp-kaçak oranlarının Türkiye’de su yönetiminin en önemli sorunlarından biri olduğu vurgulandı.

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    Etiketler:
    azalma, Su, Rapor, Su Politikaları Derneği, Kuraklık, su, Yağmur, Yağış, Türkiye
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