Prof. Dr. Alaeddinoğlu: Kuraklık sorunu, pandemide olduğu gibi hayatımıza yeni normaller getirecek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, iklim krizinin dünyayı bekleyen büyük bir tehlike olduğunun altını çizdi ve ''Kuraklık sorunu aynen pandemide olduğu gibi hayatımıza yeni normaller getirecek" dedi.

Bir buçuk yıldır dünyanın gündemi Kovid-19 olsa da dünya iklim krizi tehdidiyle karşı karşıya. Meteoroloji'nin nisan ayındaki kuraklık ve sıcaklık raporuna göre ülkede Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Ege'nin güney kesimlerinde 'şiddetli', 'çok şiddetli' ve 'olağanüstü' kuraklık görüldü.

Birgün gazetesinin aktardığı habere göre; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, yeni pandeminin kuraklık olduğunu vurgulayarak, "Küresel iklim krizi ve kuraklık sorunu aslında aynen pandemide olduğu gibi hayatımıza yeni normaller getirecek” dedi.

Kuraklığın 2030 yılından sonra pik yapacağına dikkat çeken Prof. Dr. Alaeddinoğlu, bu sürecin hızlanacağını söyledi:

“Beklenenin çok daha ötesinde kuraklıkta yaşanacak. Kuraklık sorunu yaşayacağız ama 2030'dan sonra pik seviyelere çıkacağını düşünüyordum. Ama görünen tablo bugünden bunları beklenenin ötesinde hızla bu süreci yaşayacağımızı bize işaret ediyor. Van Gölü'nün bu mevsimde yağışlar ve eriyen kar suları ile maksimum seviyede olması gerekiyordu fakat şu anda kıyılarda durum tam tersi. Geriye doğru çekilme devam ediyor. Bu bize buharlaşmanın boyutunu gösteriyor. Van Gölü'ndeki bu taşlar normalde bu aylarda sular altında kalırdı. Maalesef şu anda görebiliyoruz.”

Prof. Dr. Alaeddinoğlu, artık hayatımızda yeni normallerin gireceğini belirterek, şöyle konuştu:

“Su ile ilgili hayatımızda karşılaşacağımız şeyler var. Bundan sonra yaşanacak süreç ve kuraklık hayatımızda yeni normaller sokacak. Yani içme ve kullanma suyunun kullanımı, yağış ile ilgili çok şeyin değişeceğini düşünüyorum. Kuraklığın hayatımızda değişikliğe neden olacağını ve sadece bölge için değil tüm dünya için böyle olacak.”